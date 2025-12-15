98歲阿公 持續治療骨鬆至今健步如飛從未換關節 醫師：持續用藥是關鍵

「98歲還能自己走路，且從未換過人工膝關節！」亞東醫院骨鬆與骨腫瘤主任吳凱文醫師分享一名骨鬆治療模範個案，這位超高齡男性患者，因長期規律使用骨質疏鬆症藥物，維持了極佳的骨質密度與行動能力。醫師強調，骨質疏鬆症就像高血壓、糖尿病一樣需要長期治療，持續用藥才能有效預防骨折。

98歲案例打破迷思：年齡不是問題，持續治療才是關鍵

吳凱文醫師表示，這名98歲男性患者的案例讓許多人對超高齡者的刻板印象完全改觀。「很多患者覺得年紀大了，骨鬆是必然的，治不治療都一樣，這名案例證明了持續治療的價值。」骨質疏鬆是骨骼的慢性疾病，必須持續治療，同時每天攝取足夠的鈣質及維生素D，才能保有良好的骨質密度!骨鬆藥品如同鋼筋，鈣質及維生素D如同水泥，須同時並行，才能擁有健康的優良骨質。

醫師進一步解釋，這位阿公的成功關鍵在於從未自行中斷治療。即使在疫情期間，仍堅持回診追蹤與用藥。當然，阿公良好的生活習慣也是主因之一，他至今仍然每天騎著鐵馬巡田水、步行至廟口與友人聊天、下棋，這些活動同時也有利於維持良好的骨質密度。

為什麼患者容易中斷治療？醫師道出臨床觀察

吳凱文醫師分析，臨床上最常見患者中斷治療的原因是感覺不到立即效果。「骨質疏鬆是沉默的疾病，不像高血壓可以量血壓看到數字變化，患者往往感覺不到治療效果，就誤以為藥物沒有作用。」許多患者在用藥半年到一年後，因為沒有明顯感受就自行停藥，殊不知這樣反而讓之前的治療功虧一簣。建議每一~二年定期測量骨質密度，追蹤個人骨密狀況，也讓醫師評估是否需要調整藥物。

除此之外，對副作用的過度擔憂也是一大因素。吳醫師表示，網路上流傳許多關於骨鬆藥物的錯誤資訊，讓患者心生恐懼。事實上，在醫師監控下使用藥物是相當安全的，重點是要定期追蹤，有問題隨時調整，而非感到害怕就完全不治療。

經濟考量和用藥便利性也影響著患者的治療意願。有些患者因為需要頻繁回診或每日用藥而感到麻煩，最後選擇放棄治療。骨鬆治療是條漫長的路，有任何疑問，可向醫師、衛教師詢問、討論。

長效針劑成為提升治療成功率的新選擇

針對用藥順從性的問題，吳凱文醫師指出，近年來長效型針劑的出現大大改善了這個困境。「我常跟患者說，把骨鬆針劑當作疫苗來看待，定期施打就能獲得保護力。有些針劑甚至一年只需要打一次，大幅提升了患者的配合度。」

國衛院研究證實：長效針劑降低15%骨折風險

國家衛生研究院最新研究支持了臨床醫師的觀察。這項分析33萬餘名髖部骨折患者的研究發現，使用長效型抗骨鬆針劑能有效降低再次骨折風險達15%。研究顯示，台灣僅有不到2成的骨鬆患者能持續治療3年，但使用長效針劑後，高服藥順從性的患者比例從33%上升至69%。

國衛院高齡研究中心執行長許志成強調，骨質疏鬆需要終生治療，隨意停藥可能導致快速骨質流失。研究團隊也發現，中斷某些抗骨鬆藥物會導致脊椎骨折風險顯著上升，這項發現已引起國際醫學界的重視。

醫師呼籲：有疑慮應與醫師討論，勿自行停藥

吳凱文醫師提醒，骨質疏鬆的治療是一場長期抗戰，除了規律用藥外，生活型態的調整也很重要。適度的負重運動、充足的鈣質和維生素D補充，都是維持骨骼健康不可或缺的要素。最重要的是，患者若有任何疑慮都應該與醫師討論，千萬不要自行停藥。

吳凱文醫師最後以98歲阿公的案例勉勵所有骨鬆患者：「這位阿公證明了，只要持續治療，即使是超高齡也能維持良好的生活品質。年齡從來不是放棄治療的理由，關鍵在於要有正確的觀念和持之以恆的決心。」骨鬆在無聲無息中形成，未即早發現、即早接受治療，容易在不知情的狀況下發生碰撞意外，產生無法捥回的傷害，進而影響整個家庭的生活品質。在此呼籲，請重視自身骨質狀況，維持高品質的健康人生。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為98歲阿公 持續治療骨鬆至今健步如飛從未換關節 醫師：持續用藥是關鍵