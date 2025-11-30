98%是空氣！ 香港TVB試燃保麗龍 比棚網助燃、還釋一氧化碳

到底是什麼原因，讓宏福苑大火一發不可收拾？香港TVB記者，把施工用的棚網和保麗龍拿到實驗室實測，發現同樣大小的棚網和保麗龍，保麗龍不只比較快燒完，就算離開火源，火勢也會繼續擴大。專家表示，因為保麗龍有百分之98是空氣，不只助燃，產生的一氧化碳，還會讓人缺氧，非常危險。

香港媒體追蹤宏福苑大火成因，發現保麗龍可能比棚網更易燃。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火原因調查顯示，保麗龍可能是火勢迅速擴散的主要元凶。香港記者將施工用的棚網和保麗龍送往實驗室進行測試，結果發現相同大小的樣本中，保麗龍不僅燃燒速度更快，且離開火源後仍會持續燃燒擴大。專家指出，保麗龍含有98%空氣，不僅助長火勢，還會產生一氧化碳導致人體缺氧，構成嚴重安全隱患。這場悲劇也引發其他正在進行維修工程的住宅區居民高度關注與憂慮。

實驗室測試結果清楚展示了這些建材的危險性。約105平方公分的棚網在21秒內就被完全燒光，而專家表示棚網中含有磷酸鹽和胺兩種化合物，能隔絕空氣和降溫，只要避開火源便會自行熄滅。相比之下，用於封窗的保麗龍表現更為危險，它在17秒內燒光，且即使離開火源後，火勢仍明顯持續擴大，同時散發出刺鼻氣味。

香港教育大學科學及環境學系教授周卓輝對保麗龍的危險性表達了強烈擔憂。周卓輝語氣堅定地表示，保麗龍非常容易燃燒，他絕對不會將其放在家中。學者們解釋，一般保麗龍中98%是空氣，其餘成分為聚苯乙烯，屬於易燃物質，這可能是宏福苑大火不斷擴散的主要原因。

除了易燃性外，保麗龍燃燒還會產生有毒氣體。香港呼吸系統科醫師曹忠豪解釋，燃燒過程會產生一氧化碳和二氧化碳，其中一氧化碳無色無味，會與紅血球結合導致人體缺氧，進一步增加火災的致命風險。

宏福苑的悲劇已經引起同樣正在進行維修工程的沙田穗和苑住戶的極大恐慌。該住宅區自前年開始動工至今，大樓外仍可見棚網和保麗龍。穗和苑規模更大，共有9棟大樓，至少3500戶居民，他們已召開住戶大會商討對策，希望避免類似悲劇再次發生。這次事件為建築維修工程中的防火安全敲響了警鐘，提醒大家重視建材選擇的安全性。

