98％父親「驗出小孩非親生」！這國綠帽連爆 官員籲別再驗了

位在非洲的國家烏干達，近年來越來越多人去做親子DNA檢測，大量男性發現自己被戴綠帽，得知孩子非親生後相當不滿，社會上婚姻破裂、暴力衝突時有所聞。政府與宗教界皆建議，非必要請勿去做DNA檢測，如內政部發言人便直言，別輕易尋求親子鑑定「除非你心臟夠硬」。

根據外媒《美聯社》報導，過去的烏干達DNA檢測較不流行。如今隨技術進步，近年來想做DNA檢測的男性人數激增，當地檢測中心隨之如雨後春筍般湧現，7月時烏干達內政部表示，在政府核可的檢測中心，前來受檢者約有95％是男性，但超過98％的檢測結果顯示，「這些男性並非孩子的親生父親」。

內政部發言人西蒙（Simon Peter Mundeyi）無奈表示，建議思考好再做親子DNA鑑定，要做也得「心臟夠硬」。除了政府，民間也有主教史蒂芬（Stephen Kaziimba）以耶穌誕生的典故喊話「你做了DNA檢測，結果發現4個孩子裡只有2個是你的，你就按現在的樣子照顧他們」試圖勸阻信徒進行DNA檢測。

地方領袖介入調停 以個人經歷呼籲包容

許多男人在得知小孩不是自己的之後，便心懷不滿，造成社會上出現婚姻破裂，甚至暴力衝突，甚至連知名的烏干達人，都會遇上「發現自己並非某個孩子的親生父親。」隨不少大眾對於家庭的不滿越來越激烈，許多善心人士站出來調停爭端。

如當地小鎮納布馬利（Nabumali）巴吉蘇族（Bagisu）首領庫托伊（Moses Kutoi），他認為有必要介入家庭衝突，許多夫婦在長久的爭吵後，最後都會來找他，庫托伊總是自嘲「雖然我長得不像父親，但仍被選為家族繼承人，最後成為巴吉蘇族的首領」。

庫托伊本人的兒子，比他還要高出許多、膚色也較淺，他認為父親與孩子的血緣問題已是常見社會現象，如果要做DNA檢測，就得考慮並接受後果，「家裡出生的孩子，就是你的孩子。」即使在非洲傳統中也是如此。

