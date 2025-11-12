99兆美元家業誰接手？亞洲富豪家族財富傳承拉警報

根據周二發布的一份報告，亞洲私人財富預計到2029年能達到99兆美元，占全球總量的四分之一，但許多富豪家族還沒準備好進行財富交接。

這項研究調查了來自台灣、中國大陸、香港、印尼、馬來西亞、泰國和新加坡的228位高淨值人士。研究發現，亞洲近半數的第一代創業家未主動規劃財富傳承。許多人都是逼不得已時才行動：37%要健康亮紅燈才考慮，43%則是等到業務出問題再處理。

報告警告，這個問題不僅威脅到家族財富。亞洲大部分財富仍與創辦人領導的企業緊密相連，這些企業雇用數百萬名員工，在區域經濟中扮演重要角色。一旦財富交接出問題，可能引發法律糾紛、企業四分五裂，讓成長快速、但治理結構不如西方家族歷經數代積累那樣穩固的公司陷入動盪。

根據報告，亞洲企業領導層多已年逾七旬，意味大規模的世代交替即來臨。以台灣為例，企業領導層的年齡中位數是73歲。

波士頓諮詢公司東南亞區負責人Ernest Saudjana表示：「試想，如果你把財富平均分給所有子女，再傳個幾代之後，所有權就會變得非常分散，從治理的角度來看，業務由誰最終拍板定案就不明確了。」

亞洲的46位家族企業創辦人當中，91%希望將領導權保留在家族內部，28%說他們的繼承人對接班不感興趣，24%表示他們選定的繼承人尚未做好準備。超過三分之一的創辦人依然獨自做出所有財富決策，而有28%尚未向任何人透露遺囑內容。

波士頓諮詢公司的數據顯示，亞洲私人財富占全球總額的比率，已經從25年前的6%躍升至如今的21%。2019年至2024年間，新加坡吸引到7,650億美元的財富流入，香港則吸引了9,750億美元，逾80%來自亞洲本地。

研究人員提醒，如果沒有更完善的傳承規劃，大量財富可能因為家族糾紛和交接不順而流失，這會讓亞洲的財富成長故事變成引以為戒的案例。

