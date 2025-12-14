99公斤人妻婚後備孕減重35公斤 受夠夫家欲提離婚！遭疑「變瘦就變心外遇」

一名人妻婚後為了懷孕生小孩，狂瘦35公斤。（示意圖，photoAC）

中國河南省最近鬧出一樁超展開的離婚糾紛。一名人妻在婚後短短半年內，成功甩肉將近35公斤，從重量級身材華麗變身。不料，由於婆媳不睦、金錢觀念不合，加上丈夫凡事都依賴母親，夫妻感情迅速降溫，最終走向分居，女方更主動提出離婚。婆婆卻一口咬定媳婦是瘦身後變心，而媳婦則反擊丈夫是個「超級媽寶」，導致婚姻無法走下去，這場家庭大戰曝光後，立刻在網路上引發熱烈討論。

綜合中國媒體報導，河南省焦作市一名鄭姓婦人透露，兒子迎娶新娘時媳婦體重高達99公斤，婚後媳婦便全心投入減肥大作戰，靠著跑步和嚴格控制飲食，短短6、7個月就瘦到剩65公斤。然而，鄭女卻對媳婦的婚後表現極度不滿，指責媳婦婚後當起「少奶奶」，非但不出去工作，所有開銷都得靠兒子獨力扛著，就連減肥的費用也是兒子買單。更讓她氣不過的是，媳婦一瘦下來更是開始推卸責任，家事不碰、飯菜不做，完成沒有盡到「為人妻」的本分。

此外，鄭女更添油加醋地懷疑媳婦，認為她變瘦後就經常往外跑，待在家時與丈夫互動相當疏離，最後演變成夫妻分居，斷定媳婦肯定變瘦後在外出軌，有了小王就急著想擺脫這段關係，處處挑剔丈夫。鄭女兒子也補充提到，妻子曾經要求提領家中僅剩的積蓄1000元人民幣（約4439元新台幣），被他拒絕後，妻子就氣到改睡沙發，不久後便提出離婚。

媳婦面對這些指控，委屈澄清表示當初減重是為了能順利懷孕生子，並抱怨這段婚姻最大的問題是丈夫的「媽寶」行為，丈夫不管什麼事都跑去跟他媽說，自己最受不了這種人，坦言老人在夫妻中間攪和，日子根本就沒辦法好好過下去。媳婦強調雖然並沒有第三者介入，但夫妻個性都很火爆，也對彼此心灰意冷，無法再繼續共度餘生。

這起離婚事件曝光，輿論呈現兩面倒的態勢，一派網友表態支持「早離早超生」，應該果斷分手：「感情破裂了過不下去了該離婚就離婚唄，鬧成這樣難道還要湊合一輩子嗎？或者就是想要人家生個孩子唄，何必呢，人這輩子到老了就有的後悔了，湊合的夫妻才是事事都不會順心的」；另派網友則直指婚姻破裂的關鍵在於婆婆：「果然沒有婆婆攪不黃的婚姻」「我覺得問題不在於這個女生減肥的事情，也不是花錢的問題，而是夫妻倆的生活中一直有男方母親的介入，如果這個母親不做改變，她兒子二婚三婚四婚都不會有好結果」。

