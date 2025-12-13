99公斤新娘「婚後半年狂瘦35公斤」提離婚！竟遭婆婆疑「外面有人了」：嫌棄我兒子

一名女子瘦身成功後提出離婚。示意圖／取自免費圖庫pixabay、

中國河南省近日發生一起奇特的離婚事件，一名女子結婚後半年左右成功減肥近35公斤，卻因婆媳矛盾、經濟爭執與丈夫過度依賴母親，夫妻關係急凍而分居，最後要求離婚。不料，婆婆卻質疑是媳婦瘦身後變心，媳婦則反控丈夫是「媽寶」，直言婚姻難以為繼，事件曝光後引發網友熱議。

根據小莉幫忙等陸媒報導，河南省焦作市一名鄭姓婦人表示，她兒子結婚近1年，新婚時媳婦是一名198斤（約99公斤）的重量級女子，婚後開始投入減肥大計，每天跑步、節食，結婚6、7個月後成功瘦成不到130斤（約65公斤）。不料，鄭婦卻怒批媳婦婚後並未工作，全花兒子錢減肥，瘦身後還拒絕做家務、不給兒子做飯，認為媳婦沒有盡到妻子的責任。

廣告 廣告

不僅如此，鄭婦更指控，媳婦減肥後經常不在家，即使在家，與兒子的相處也十分冷淡，最後與兒子分居，因此認為媳婦瘦身成功後在外有了小王，開始嫌棄自家兒子，才會提出離婚。對此，鄭婦兒子則表示，原本家中存款還有1000元人民幣（約4439元新台幣），而他拒絕妻子提款的要求後，對方就開始睡沙發，不久後就要求離婚。

對此，媳婦委屈表示，當初減肥都是為了順利懷上孩子，也在受訪時無奈抱怨，丈夫其實就是一位媽寶：「他有啥話都跟他媽說，我最煩這種人了，老人攪和攪和，根本就過不成」。媳婦坦言，與丈夫都是暴脾氣，雖然心裡沒有別人，但已經無法再和對方攜手共度下半輩子。

消息曝光後頓時引起兩極熱議，不少網友認為，既然難以相處則應早些分離，避免浪費彼此時間：「感情破裂了過不下去了該離婚就離婚唄，鬧成這樣難道還要湊合一輩子嗎？或者就是想要人家生個孩子唄，何必呢，人這輩子到老了就有的後悔了，湊合的夫妻才是事事都不會順心的」、「果然沒有婆婆攪不黃的婚姻」、「你總不能阻止她奔向更好的人吧」、「我覺得問題不在於這個女生減肥的事情，也不是花錢的問題，而是夫妻倆的生活中一直有男方母親的介入，如果這個母親不做改變，她兒子二婚三婚四婚都不會有好結果。」



回到原文

更多鏡報報導

變態！「偽娘」溜進女溫泉池 她們泡湯被看光光…溫泉旅館：很難防範

女兒憂曝「豪宅貼封條」人去樓空！87歲畫家曝「與小51歲妻喜得幼子」：斷絕父女關係

人類天性不專情？研究曝「同父同母手足比例」只排第7…專家諷：只是被社會壓制