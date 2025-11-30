99旅中尉排長哨亭內持槍 當場擊發身亡 軍方深夜證實

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，孰料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，所幸杜拜時間28日凌晨1時已平安獲釋，目前暫時安置在我國駐杜拜辦事處長的宿舍，外傳是「同名同姓」遭冤枉才被「誤抓」。對此，立法院長韓國瑜稍早回應，非常感謝藍委張嘉郡的幫忙，也希望台灣人在海外都能平平安安。張嘉郡今早於立法院議場前受訪時還原，來自雲林斗六的一對陳姓夫妻23日前往歐洲旅行，途經阿布達比轉機空橋時，突然有5名武警出現將陳先生帶走，陳男的妻子非常害怕，並在轉機櫃檯求助，但未得到任何協助，在舉目無親、孤立無援的狀況下，只好被迫跟著旅行團前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul），韓院長獲悉此事後也非常關心。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。韓國瑜中午在國民黨青年部前副主任丁瑀等人的陪同下，現身立法院議場前，與前來參訪的輔大法律系學生合影，還透露議事處處長就是輔大法律系畢業的，隨後他也短暫接受媒體堵訪，回應陳男無故遭阿布達比執法人員帶走一案。韓國瑜（中）、國民黨青年部前副主任丁瑀（右4）等人與輔大法律系學生合影。（圖／民視新聞）韓國瑜表示，謝謝雲林的立法委員張嘉郡，非常感謝她的幫忙；至於聽聞記者透露陳男已獲釋的消息時，韓則說，「OK、謝謝，一切平安就好，希望台灣人在海外都平平安安」。原文出處：快新聞／台男遭押走4天獲釋 韓國瑜致謝張嘉郡：盼國人在海外平平安安 更多民視新聞報導怎麼又是你？麥玉珍又失言稱軍購變「廢鐵」：飛機有試飛？宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施尾盤湧賣壓！台股終場僅小漲71點 台積電收1440元、上漲5元

民視影音 ・ 1 天前