99％心臟病有跡可循！美研究揭「4風險因子」：高血壓是頭號殺手

健康中心／李紹宏報導

一項針對美、韓兩國超過900萬名成人的大規模健康數據研究顯示，高達99％的心血管疾病案例並非「無預警」發生，而是與特定的生理風險指標密切相關。研究指出，尤其「四大風險因素」更是最強的危機預警，不能不防。

美國研究指出，心肌梗塞、中風等心臟疾病，99％都有跡可循。（示意圖／PIXABAY）

99％心臟病發有跡可循 掌握「4風險因子」

這項發表於《美國心臟病學會雜誌》（JACC）的研究證實，幾乎所有的心臟病發作或中風，在臨床上都有跡可循。研究團隊指出，導致心血管事件的元凶可歸納為「四大風險因素」，高血壓、高血糖、高膽固醇（三高）以及吸菸史。

廣告 廣告

數據分析顯示，無論患者是正在吸菸或曾有菸癮，只要具備上述其中一項條件，未來發生重大心血管併發症的機率便會大幅提升。這意味著，所謂的「突發性」心臟病，背後往往隱藏著長期未受控的代謝異常或不良生活習慣。

高血壓是心臟病「頭號殺手」！

在各項變因中，「高血壓」須特別留意。統計發現，在曾遭遇心肌梗塞、中風或心臟衰竭的患者中，高達93％的病患早已患有高血壓。更值得注意的是，即便是在傳統認為風險最低的族群，即60歲以下的女性中，仍有超過95％的發病案例可追溯至至少一項風險因子。這項數據打破了性別與年齡的迷思，凸顯生理指標監測的重要性。

西北大學資深心臟病學家格林蘭（Philip Greenland）強調，此研究證明暴露於風險因子與發病之間的關聯性「接近100％」。這項發現挑戰了近年關於「無症狀心血管事件增加」的論點，並提醒醫學界與大眾，與其耗費精力尋找罕見的新病因，不如專注於管理這四大「可改變」的風險因素。透過精確控制血壓、血糖、血脂及戒菸，絕大多數的心血管悲劇其實都是可以事先預防的。

更多三立新聞網報導

男吃2顆「百香果」慘上吐下瀉送醫！衛生局揭真相：根本超毒

CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光

麥當勞漢堡變小？「超真實對比照」曝光網酸爆 業者解釋了

2026「這張卡」大爆發？事實查核中心揭真相：6直轄市真實福利曝光

