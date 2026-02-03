99%一氧化碳悲劇來自室內熱水器！高大成：政府立即加強規範

新北土城區一家七口遭一氧化碳中毒，11歲長女疑因中毒死亡。法醫高大成警告應加強熱水器室內安裝規範，防止悲劇重演。(圖為熱水器情境示意) 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 新北市土城區一家七口發生驚悚的一氧化碳中毒事件，其中11歲長女前一天已被發現陳屍在五樓臥室內。專家推測她的死因與一氧化碳中毒有關，這種無聲的「隱形殺手」迅速致命。法醫高大成警告，一氧化碳中毒發作極快，幾分鐘內便可致命，呼籲應加強熱水器室內安裝規範，以防止類似悲劇發生。

高大成表示，一氧化碳的中毒速度極快，並非如一般人所想的那樣可以感覺到不適後逃生。他解釋道，一氧化碳結合血紅素的能力是氧氣的200倍，這使得中毒者的血氧會迅速耗盡，幾乎無法及時反應，最終甚至來不及求救。

廣告 廣告

他指出，中毒者的最初症狀常常是頭暈、噁心與嘔吐，讓人誤以為只是身體不適，然而，這些症狀一旦出現，通常不到十分鐘，生命便會消失。他強調，許多中毒者會在不自覺的昏迷中失去意識，根本無法尋求幫助，時間極為緊迫。

台灣大多數的一氧化碳中毒悲劇，99.9%皆源自熱水器安裝在室內。高大成呼籲政府應強制要求改裝室內安裝的熱水器，避免每一次點燃熱水器時，都會釋放出致命的一氧化碳。高大成強烈建議，所有熱水器必須移至室外安裝，這樣才能有效減少類似悲劇的發生。

高大成最後提醒，雖然瓦斯會加入臭味作為警示，但一旦氣味傳來時，往往已經是死亡的前兆。因此，他強烈建議，預防中毒遠比事後治療來得重要。檢查熱水器的安裝是否有足夠的通風設施，這是確保家庭安全的唯一有效方式。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台64線丟包乘客涉遺棄致死 Bolt司機實施科技監控

茶鄉「名間」產值百億！胡采蘋轟「南投焚化爐」選址：沒經濟 sense