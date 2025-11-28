99.9999%的光速任務 文總《匠人魂》紀錄短片帶你順暢瀏覽電信匠人秘辛
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天地。從我們無可取代的即時聯繫，到現代人最感療癒的刷新社群媒體，與通訊網路共度的日日夜夜全都仰賴著他們才得以實現。文化總會今（28）日推出全新一集《匠人魂》紀錄短片，本集主題「電信匠人」，開宗明義要為觀眾介紹這些台灣的雲端守護者──中華電信工務人員。
《匠人魂》第60集「電信匠人」拍攝飛天遁地的電信匠人
在人潮車流交錯的城市下方，通訊電纜如同社會的神經系統默默運作。中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護著這道從台灣通往全世界的橋樑。第一天上工就拿起圓鍬與十字鎬成為管道班的一員，從基層一路走來，他已在中華電信服務了 46 年，被同仁稱為「線路博士」。
孫堂霖
出身高雄彌陀的他，由於父親早逝、家境清苦，為了分擔家計，孫堂霖國中畢業就考入電信建教班，並於1979 年分發至交通部電信總局高雄電信局。他以紮實的訓練累積專業能力，從線路查修、纜線工程到機房與維運系統無一不精。常戲稱自己是「技術癡」的他，認為只要是能藉由改善技術而達成的目標都不是難事，訣竅在於如何突破現況並逐一整合。
電信匠人 孫堂霖
線路工程常面臨狹窄管道內的缺氧與沼氣中毒等危險，中華電信也因此建立了一套完整的安全作業流程。而從作業人員的安全昇華至對全體用路人的關懷，針對人孔蓋施工所造成路面不平的問題，孫堂霖曾組成了研發團隊，藉由「人孔微創啟閉工法」來大幅縮短工時、節省成本，更讓完工後的路面恢復平整，提高用路安全。
電信匠人 孫堂霖
隨著國家發展的推進，新建設與既有線路重疊的情況愈發頻繁，孫堂霖以國道7號與多座捷運站工程為例，帶領團隊主動提出整合方案，減少線路遷移、降低成本與工期。他從撥接電話、ADSL 到光纖時代一路見證技術演進，笑稱「網速是嗎啡，讓人欲罷不能。」認為這些技術上的升級既是挑戰、也是種機會。他亦負責建置110報案系統自動定位功能，讓勤務指揮系統能即時顯示報案位置，大幅提升警政與救援效率。
上到山林、下到地下，有網路通訊的地方就有「電信匠人」的身影
這些年大家常說的「韌性」，對中華電信而言，代表著每一個決策都需有至少5個可行性為99.9999%的備案才可付諸行動。為達成全台各地皆不再有「通訊孤島」的目標，他與同仁從海纜搶修到離島升級從不缺席。面對極端氣候隔絕偏鄉對外通訊的災情頻傳，中華電信以嶄新的分層備援機制重建通訊韌性。今年嘉南地區受丹娜絲颱風重創、逾兩千支電桿損毀時，孫堂霖更親領團隊跨區支援，除了提升當地的搶修助力，更能磨練出未來前線人員即戰力。
孫堂霖研發人孔微創啟閉創新工法，保障民眾的用路安全。
於職涯旅程中多次完成「不可能的任務」，回望這趟成為電信匠人的旅程時，孫堂霖表示，藉由各方面的專家內部分工與跨領域協作，才能成就台灣如此健全的通訊環境。如今他所帶領的團隊有七成是新血，他投入時間建立資料庫、傳承經驗，希望每位穿上工作服的同仁，都能以專業與自信守護台灣的每一條通訊線路。
文總表示，《匠人魂》第60集「電信匠人」，於2025年11月28日早上8點，在文總FB、YouTube及IG首播，感謝中華電信、彰化銀行的支持，每次與家人親友的聯繫，每則連接世界脈動的即時新知，都有我們齊心同行。
（圖片來源：文總提供）
更多放言報導
立志「把台灣的樹種回來」！文總《匠人魂》短版紀錄片探尋作家吳晟「植」人精神
萬華的「舌」來了！文總萬華大鬧熱攜李英宏、someshiit 山姆、林潔心等多組饒舌歌手強勢來襲 11/29-12/6登場 同慶艋舺青山宮170週年
其他人也在看
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財
Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財EBC東森新聞 ・ 2 小時前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPad mini 8傳採OLED與A19 Pro 8.5吋大螢幕價位幾乎不變
【記者趙筱文／台北報導】iPad mini可能迎來近年最大升級。外媒報導指出，傳聞中的iPad mini 8預計在2026年第三至第四季亮相，不僅將首次導入OLED螢幕，尺寸也從8.3吋微幅放大至8.5吋，更驚喜的是可能搭載A19 Pro晶片，效能比目前的iPad mini 7大幅提升，且有望維持499美元起的相同價格帶。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
台灣大哥大29日開賣iPad Pro M5 0元帶走、抽Switch 2主機
台灣大宣布29日於全台實體與網路門市同步開賣最新iPad Pro M5，配備11吋及13吋螢幕，搭載高效能M5晶片，無論AI運算、影像生成或專業剪輯皆能流暢處理，是創作者與專業使用者的旗艦首選，搭配5G月租1,399元、綁約24個月及舊換新優惠最高折24,900元，即可0元帶走，再享有Apple One免費體驗2個月、Apple Music買一送二；若於myfone網路門市申辦指定專案，獨家送Ta三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
越南5G標案傾向中興華為 越中關係升溫引發西方關切
（中央社河內28日綜合外電報導）7名知情人士向路透社表示，中國電信領導廠商華為與中興通訊今年已在越南獲得多項5G設備供應合約，這是越南與中國關係持續升溫的又一跡象，同時引發西方官員的關切。中央社 ・ 6 小時前
四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
隨著全球影音收視習慣全面轉移，「線上看電視」成為新主流。台灣不少家庭開始捨棄傳統機上盒，改用手機、平板、電腦或智慧電視收看直播頻道。在這股趨勢中，四季線上率先導入國際流行的 FAS...四季線上 ・ 8 小時前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 17 小時前
Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看
近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚電獺少女 ・ 2 天前
2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。自由時報 ・ 9 小時前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 23 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
蘋果2025節慶短片聚焦友情 手工小動物木偶擔綱演出
（中央社記者吳家豪台北28日電）適逢美國感恩節，蘋果公司（Apple）今天推出2025年節慶短片「A Critter Carol」，全片以iPhone 17 Pro拍攝完成，主題為「意想不到的友情」，由手工打造的森林小動物木偶演出。中央社 ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
中職》旅台就是神系列！ 前富邦悍將洋投瑞恩驚喜投回大聯盟
前中職富邦悍將洋投，過去兩個賽季為韓職韓華鷹效力的投手瑞恩（Ryan Weiss），今天傳出和休士頓太空人達成加盟協議，有望簽下大聯盟合約，回到美職體系。TSNA ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 9 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 4 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前