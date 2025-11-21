991點跌炸台股！史上第6慘跌 政府信心喊話：國安基金密切關注

台股21日收盤大跌991點，創史上第六大跌點紀錄，市場情緒明顯轉趨保守。（示意圖／本刊攝影組）

受到美國最新非農就業數據強勁、聯準會降息預期延後影響，週四（20日）美股四大指數全面收黑，進一步衝擊全球投資情緒。台股今（21日）開盤即重挫604點，收盤跌勢擴大至991.42點，收在26434.94點，跌幅達3.61%，創下台股歷來第六大單日跌點紀錄，成交金額高達5498.35億元。對此，財政部次長阮清華出面安撫市場情緒，強調此次下跌與國際股市波動連動性高，並非國內經濟基本面出現問題。

面對台股劇烈波動，阮清華也出面回應，指出此次下跌主要受到國際因素牽動，並非台灣基本面轉弱。他強調，目前經濟成長率維持穩健，全年仍可望超過5％，政府將密切關注政經局勢，必要時由國安基金視情況因應。

廣告 廣告

談及近期外界對AI產業泡沫化的擔憂，阮清華也援引輝達（NVIDIA）最新財報指出，AI相關產業發展仍具動能，泡沫化疑慮暫時不存在。他補充，美國非農就業數據強勁，使得聯準會延後降息預期，成為近期市場壓力來源。「股市是經濟的櫥窗，若基本面穩健，最終仍會反映真實經濟表現。」阮清華表示，政府部門將持續密切觀察情勢發展，適時做出因應，穩定市場信心。

據美國公布數據顯示，就業市場依然熱絡，使市場預期12月聯準會（FED）降息機率跌破40%，資金趨向保守，加上AI龍頭輝達（NVIDIA）財報雖亮眼，卻未能抵消市場對總體經濟疑慮，利多反遭冷處理。台股早盤急殺後一路震盪走低，市場恐慌性賣壓湧現，權值股與熱門題材股全面潰跌。前十大成交個股無一倖免，全面收黑，顯示市場情緒高度保守。

其中，台積電下跌70元，收在1385元，成交金額達755.09億元，為成交榜首；鴻海重挫11.5元，收225元，成交208.21億元；南亞科慘遭跌停，收在140元；元大台灣50與金居分別下跌2.05元與5.5元，成交額皆突破百億。其他高成交個股如奇鋐下跌95元至1240元，台達電下跌59元至895元；富喬、金像電與華城也都呈現明顯跌勢。從大型電子、半導體到綠能族群，無一倖免，顯示此次拋售已遍及各產業。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨