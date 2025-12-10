999秒跨年煙火秀！義大世界首創藍色流星雨門票優惠必追

文／景點+ Rhoda整理報導

迎接聖誕與跨年，高雄義大遊樂世界聯手義大世界購物廣場推出年度最強優惠與活動，包括票價優惠、義大Outlet15週年慶，以及全新希臘主題「魔幻空間」沈浸式體驗，跨年夜更加碼推出999秒煙火秀與全台首創「藍色流星雨」，迎接2026年！

義大遊樂世界祭出門票，跨年更打造長達999秒的煙火秀！（圖／義大遊樂世界，以下同 ）

即日起至12月21日，樂園推出普發萬元加碼活動「全民享兒童價680元」，不僅可暢玩樂園，也能到義大世界購物廣場輕鬆購物，單筆消費滿1,000元，還可獲得超實用的「萬元放大攻略本」，好康一次帶回家。

聖誕場景必拍打卡。

除了全民優惠外，義大遊樂世界也特別推出「南部鄉親588」方案，即日起至12月30日，只要設籍台南、高雄、屏東，憑證即可享專屬入園價。

高雄市民再獨家加碼，高雄人購票，同行好友也能一起享588元入園，把「高雄限定好康」帶給整個朋友圈，揪團更划算、玩樂無負擔，一票暢玩全園所有熱門遊樂設施與精彩遊行。

12月起更推出全新希臘主題設施「魔幻空間」，帶大家沉浸式穿越亞特蘭提斯，展開奇幻冒險旅程。

緊接著12月31日當天，年度壓軸「義大星光趴」熱力開場，並將施放長達999秒煙火，全台首創「藍色流星雨煙火」，以及「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色主題煙花，以突破性的煙火技術，打造宛如宇宙銀河般的夢幻景象。

此外，義大15週年慶也強勢開跑，即日起至12月21日天天有優惠回饋，滿額還可抽iPhone17及豪華假期大禮包。

12月20日推出全台首創「聖誕夢幻大遊行」，與聖誕老人面對面感受滿滿節慶驚喜；另有節慶手作DIY，包括手機座、夢想摩天輪及浮游花瓶等多款療癒小物，親子、情侶與好友都能在購物之餘留下獨一無二的創意回憶。

