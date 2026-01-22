台積電赴美掏空台灣？林佳龍打臉掏空論：美光、Google也加碼台灣，揭黃仁勳常來真相

川普政府上任一年，AI戰略成為台美合作新焦點。外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時透露，川普上任第一週就公布AI行動計劃，台灣受邀參加「矽盛世」(Pax Silica)會議成為特殊貴賓，透過EPPD架構與美方對接。林佳龍指出，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」，因應台積電等企業赴美投資，預計在亞利桑那州將設立第13個辦事處，提供台商一站式服務。

川普AI行動計劃：台灣是關鍵夥伴

林佳龍指出，未來世界秩序「其實就是AI的軍備競賽」，是美中對抗的核心。他說，川普總統「在上任的第一個星期就公佈了三個行政命令」，其中一個就是「AI Action Plan」。

經過半年徵詢後，美國公布AI戰略的三大支柱：「AI的創新、AI的基礎建設，還有AI的國際合作。」林佳龍強調，在AI國際合作部分，美國「又進一步推動到三個方面：AI的晶片、AI的模型，還有AI的應用」，台灣在這三方面都是關鍵夥伴。

矽盛世會議：台灣成特殊貴賓

林佳龍透露，美國召開「矽盛世」(Pax Silica)跨國會議時，「臺灣也受邀變成一個特殊的貴賓」。

他解釋台美合作機制：「因為臺美之間有一個叫EPPD」（經濟繁榮夥伴對話），「我們本來臺美就在談AI的合作了，從AI的這些人才製造到整個供應鏈的安全」。現在台灣透過EPPD「跟美國的Pax Silica去串聯」，在AI供應鏈中扮演最重要夥伴角色。

沒台灣美國玩不起來：供應鏈都在台灣

林佳龍說，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」

他解釋原因，「臺灣現在會透過EPPD跟美國的Pax Silica去串聯，那變成一個AI供應鏈裡面，我們在AI晶片還有這些基礎設施以及先進製程方面可以說都是最重要的夥伴。」

林佳龍提到輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰，「為什麼黃蓮勳那麼常來臺灣？因為所有供應鏈都在臺灣啊。AMD蘇姿丰也是一樣，他們都把臺灣作為他們的生產基地。」

AI大戰略：從晶片到稀土物流

林佳龍指出，AI合作範圍極廣，「可以把晶片也納進來，可以把所有我們的供應鏈的韌性，還有包括能源稀土關鍵礦物以及未來的物流。」

他強調，「這一個是個大戰略，那臺美合作才有可能成功。」台灣將在下一個AI時代「也會是贏家」。

台灣利益嵌入美國利益：打造中等強國

談到台美AI合作的戰略意義，林佳龍提出深層思考，「把臺灣的國家利益嵌入在美國的國家利益裡面，不但美國會偉大，臺灣也會偉大。」

他說明，美國追求「更強大更安全更繁榮」，「臺灣也會在美國的肩膀上成為一個新的，我認為是所謂的中等強國」。這是他推動的「總和外交跟三鏈戰略」核心目標，要「打造臺灣成為新興的中等強國」。

預計在亞利桑那州設立第13個辦事處 提供台商一站式服務

因應台商赴美潮，林佳龍宣預計在亞利桑那州設立辦事處。他透露，當地「臺積電寶寶就三百個」，加上「很多的供應鏈現在都揪團要去」，包括「臺灣的創業凱模他們組成所謂半導體供應鏈」。

林佳龍說，「我們要去服務他，所以我們跟美國有在交涉，就是說我們應該在那邊要設點甚至發展為辦事處。」他表示，目前台灣在美國有12個辦事處，亞利桑那州可望成為第13個。

林佳龍說明設立辦事處的目的，「讓臺灣投資美國一站式服務，同樣美國投資臺灣也可以一站式服務。」他表示，這符合雙邊利益，「希望在今年內能夠正式的設處」，在設處之前「已經會有專人在那邊設點來提供服務」。

航空公司最敏感：星宇華航搶飛鳳凰城

林佳龍觀察：「航空公司他們最敏感了，哪裡有商機他們就飛哪裡啊。」他透露，「星宇航空還有華航他們都已經在直航鳳凰城。」

除了亞利桑那州，林佳龍指出「德州是另外一個重點」，包括「休斯頓、達拉斯跟奧斯汀這三角」都是台商投資熱點。

雙向投資：美光、Google也加碼台灣

林佳龍強調投資是雙向的。他說，「不只是我們去投資美國，也要吸引美國來投資臺灣。」

他舉例，「最近美光科技也併購了力積電在銅鑼的廠」，Google「兩個月前也擴增他在臺灣變最大海外AI硬體研發中心」。