台積電赴美掏空台灣？林佳龍打臉掏空論：美光、Google也加碼台灣，揭黃仁勳常來真相
300個台積電寶寶在美國！林佳龍宣布：預計在亞利桑那州設第13個辦事處
川普政府上任一年，AI戰略成為台美合作新焦點。外交部長林佳龍今（21）日接受黃暐瀚專訪時透露，川普上任第一週就公布AI行動計劃，台灣受邀參加「矽盛世」(Pax Silica)會議成為特殊貴賓，透過EPPD架構與美方對接。林佳龍指出，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」，因應台積電等企業赴美投資，預計在亞利桑那州將設立第13個辦事處，提供台商一站式服務。
川普AI行動計劃：台灣是關鍵夥伴
林佳龍指出，未來世界秩序「其實就是AI的軍備競賽」，是美中對抗的核心。他說，川普總統「在上任的第一個星期就公佈了三個行政命令」，其中一個就是「AI Action Plan」。
經過半年徵詢後，美國公布AI戰略的三大支柱：「AI的創新、AI的基礎建設，還有AI的國際合作。」林佳龍強調，在AI國際合作部分，美國「又進一步推動到三個方面：AI的晶片、AI的模型，還有AI的應用」，台灣在這三方面都是關鍵夥伴。
矽盛世會議：台灣成特殊貴賓
林佳龍透露，美國召開「矽盛世」(Pax Silica)跨國會議時，「臺灣也受邀變成一個特殊的貴賓」。
他解釋台美合作機制：「因為臺美之間有一個叫EPPD」（經濟繁榮夥伴對話），「我們本來臺美就在談AI的合作了，從AI的這些人才製造到整個供應鏈的安全」。現在台灣透過EPPD「跟美國的Pax Silica去串聯」，在AI供應鏈中扮演最重要夥伴角色。
沒台灣美國玩不起來：供應鏈都在台灣
林佳龍說，「只有美國而沒有臺灣，他沒有辦法把這一個所謂的矽盛世真正打造起來。」
他解釋原因，「臺灣現在會透過EPPD跟美國的Pax Silica去串聯，那變成一個AI供應鏈裡面，我們在AI晶片還有這些基礎設施以及先進製程方面可以說都是最重要的夥伴。」
林佳龍提到輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰，「為什麼黃蓮勳那麼常來臺灣？因為所有供應鏈都在臺灣啊。AMD蘇姿丰也是一樣，他們都把臺灣作為他們的生產基地。」
AI大戰略：從晶片到稀土物流
林佳龍指出，AI合作範圍極廣，「可以把晶片也納進來，可以把所有我們的供應鏈的韌性，還有包括能源稀土關鍵礦物以及未來的物流。」
他強調，「這一個是個大戰略，那臺美合作才有可能成功。」台灣將在下一個AI時代「也會是贏家」。
台灣利益嵌入美國利益：打造中等強國
談到台美AI合作的戰略意義，林佳龍提出深層思考，「把臺灣的國家利益嵌入在美國的國家利益裡面，不但美國會偉大，臺灣也會偉大。」
他說明，美國追求「更強大更安全更繁榮」，「臺灣也會在美國的肩膀上成為一個新的，我認為是所謂的中等強國」。這是他推動的「總和外交跟三鏈戰略」核心目標，要「打造臺灣成為新興的中等強國」。
預計在亞利桑那州設立第13個辦事處 提供台商一站式服務
因應台商赴美潮，林佳龍宣預計在亞利桑那州設立辦事處。他透露，當地「臺積電寶寶就三百個」，加上「很多的供應鏈現在都揪團要去」，包括「臺灣的創業凱模他們組成所謂半導體供應鏈」。
林佳龍說，「我們要去服務他，所以我們跟美國有在交涉，就是說我們應該在那邊要設點甚至發展為辦事處。」他表示，目前台灣在美國有12個辦事處，亞利桑那州可望成為第13個。
林佳龍說明設立辦事處的目的，「讓臺灣投資美國一站式服務，同樣美國投資臺灣也可以一站式服務。」他表示，這符合雙邊利益，「希望在今年內能夠正式的設處」，在設處之前「已經會有專人在那邊設點來提供服務」。
航空公司最敏感：星宇華航搶飛鳳凰城
林佳龍觀察：「航空公司他們最敏感了，哪裡有商機他們就飛哪裡啊。」他透露，「星宇航空還有華航他們都已經在直航鳳凰城。」
除了亞利桑那州，林佳龍指出「德州是另外一個重點」，包括「休斯頓、達拉斯跟奧斯汀這三角」都是台商投資熱點。
雙向投資：美光、Google也加碼台灣
林佳龍強調投資是雙向的。他說，「不只是我們去投資美國，也要吸引美國來投資臺灣。」
他舉例，「最近美光科技也併購了力積電在銅鑼的廠」，Google「兩個月前也擴增他在臺灣變最大海外AI硬體研發中心」。
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 285
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 10
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 17
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 7
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
搭直升機遊阿蘇火山失聯！2台人身分「是一對夫妻」
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上載有2名台灣籍觀光客與1名日籍駕駛，至今仍失聯。據悉，2名台人為一對夫妻，分別為41歲男性與36歲女性，日方目前持續進行搜救。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 54
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 17
WBC》李政厚才剛宣布要打韓國隊！ 一度在洛杉磯機場被扣留
MLB美國職棒舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚在昨天啟程前往美國時宣布，自己將會參加3月的WBC世界棒球經典賽，不過今天卻傳出意外插曲，他到洛杉磯機場時被扣留，但已經獲得釋放。TSNA ・ 1 小時前 ・ 發表留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 8
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 發表留言