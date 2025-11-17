9m88《大濛》化身歌舞團台柱 林美秀助陣辣跳大腿舞

9m88主演《大濛》。（圖／華文創提供）

演歌雙棲的9m88在電影《大濛》飾演小時候被送到北部當童養媳的「阿霞」，長大後不想跟養父的兒子結婚，因而離家另謀出路，成為「彩蝶歌舞團」主唱。為了將表演服裝完美還原50年代歌舞團的模樣，演出的衣服不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓9m88大讚完全是高級訂製服。

9m88除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲〈春風歌聲〉時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。不擅長講台語的她，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準。她透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本，導演現場也提示她可以想像自己是「台灣版白雪公主」來揣摩情境，讓角色有質樸溫婉女性的氛圍。

9m88飾演曾敬驊、方郁婷被送養的姊姊。（圖／華文創提供）

片中9m88作為彩蝶歌舞團的當家台柱，領軍「七仙女」唱跳，她們頭頂著50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，帶來整齊畫一的舞蹈動作。為了讓觀眾能夠更投入在當代的時空環境，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，指定要加入「大腿舞」的元素，讓林美秀忍不住笑說：「每次都給我出難題，差點考倒大家！」

林美秀表示，當時接到導演電話以為是找她演舞者，「我都封腿幾年了」，沒想到導演直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」但她一口答應協助排舞，還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳，讓導演掛保證：「屆時金馬獎一定幫妳報名動作設計獎項。」

林美秀客串演出，還幫忙舞團排舞。（圖／華文創提供）

9m88分享在學舞的過程中，擁有歌舞廳表演經驗的林美秀不只給她十足的信心，更特別叮嚀：「妳是主唱，其他仙女專注跳舞就好，但妳一定要有架式，不疾不徐慢慢來，不要讓別人覺得你很緊張。」拍攝當天劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，還有工作人員趁機大聲告白：「阿霞！我愛妳！」

演出結束後，9m88表示：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」林美秀對七仙女最終表現十分滿意，覺得年輕演員很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻當年黑貓歌舞團的時代氛圍。

《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場，11月27日正式在台上映。

9m88領軍「七仙女」唱跳。（圖／華文創提供）

9m88大跳大腿舞。（圖／華文創提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導