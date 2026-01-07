9m88介紹正妹「卻被蔡凡熙打槍」 劉冠廷出手做媒：緣分就在身邊

2026賀歲電影《雙囍》今（7）日舉辦媒體試片，導演許承傑、監製苗華川率領卡司群劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙連袂出席。現場氣氛如片名般喜氣洋洋，劉冠廷更笑稱自己跨年檔期「雙片開打」，期盼能產生像颱風一樣的「共伴效應」，讓兩部作品票房互相加乘。

雖然在現實中尚未補辦婚宴，劉冠廷看完片中籌備婚禮的混亂後，依然堅定表示：「儀式有其必要，只是希望簡單一點。」他透露拍攝《雙囍》時正值孩子出生，同時還要忙於金馬獎主持排練，當時那種焦慮與緊張感，正好讓他完美投射到片中那位蠟燭兩頭燒的新郎官身上。

片中一場精彩的母子合唱戲，其實藏著不為人知的艱辛。楊貴媚透露拍攝時正值嚴重感冒，為了唱好這首歌，她親自打電話向金曲歌后許景淳請教。許景淳大方鼓勵她「一定會唱得很好」，讓這段合唱充滿了靈魂與情感，劉冠廷更笑說：「練習到最後，唱著唱著反而唱開心了！」

《雙囍》舉辦媒體試片，演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙連袂出席。（圖／小娛樂）

來自香港的影后余香凝則感觸良多，她提到冬天拍婚紗戲極其寒冷，前輩楊貴媚不僅提醒她保暖，甚至在她的外套被勾破時，二話不說送上自己的毯子，「貴媚姐真的非常照顧後輩」。

庹宗華在片中飾演劉冠廷的父親，是一位不苟言笑、嚴肅的爸爸，對此他大喊：「下次不要再找我演這麼嚴肅的角色了，我不是這樣的人！」不過他肯定劇本對白寫得細膩、貼近現階段社會狀態。蔡凡熙則表示，拍完電影後重新找回「想結婚的感覺」，不過目前身邊沒有談得來的對象。

試片現場意外變成了大型徵婚現場。單身的9m88則大方問大家有沒有幫她找對象？這時劉冠廷立刻紅娘上身，試圖撮合9m88與蔡凡熙，笑問：「緣分會不會就在身邊？」

9m88爆料自己曾傳過網美女生的照片給蔡凡熙，沒想到蔡凡熙尷尬招認：「剛好那個女生我認識......。」惹得眾人直呼不要捨近求遠，若9m88與蔡凡熙真的成功，現場這群「過來人」都能幫忙籌備婚禮。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導