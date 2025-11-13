9m88否認戀情！章廣辰談緋聞「見光死」 曝「想當爸」下場

章廣辰、楊晴在拍攝《舊金山美容院》時都經過感情波動。（TVBS提供）

男星章廣辰日前才被爆出和十年好友9m88戀愛進行式，不過今（13日）他出席主演劇集TVBS《舊金山美容院》聯訪，笑稱緋聞已經「見光死」，且9m88強力否認戀情，讓他感到有點傷心。

章廣辰和楊晴為戲宣傳，但兩個人都才剛經過情傷。尤其本刊才報導章廣辰和9m88從友情昇華到愛情，理應喜上眉梢，章廣辰卻略顯神傷。因緋聞曝光後，章廣辰本認為無傷大雅，但9m88卻打電話質問他，是否為戲炒作，且還在社群大力否認，讓他有點在意：「她的確很想交男朋友，我一直都知道，也不要因為我斷了她的桃花，她真的在徵男友。」

章廣辰和楊晴宣傳《舊金山美容院》。笑稱和9m88的緋聞已經見光死。（TVBS提供）

他因看到晨翔和劉品言因《舊金山美容院》結緣，繼而結婚生子，也拉起了人生進度條警報，竟然還主動向分手三年的前女友提議，要不要復合然後直接生小孩，下場就是被拒絕，「可能太心急了，被我搞砸了。」總之感到失落的他，下個月就要去將長髮和鬍子剃光，打算來個全新開始。

而素無緋聞的楊晴這次在《舊金山美容院》中有深度感情戲，她難得鬆口，其實在本劇開拍前，才透過朋友邂逅了一名美國華裔男子，她曾有段時間勤跑美國談戀愛，但拍戲期間因為遠距離難以維持而分手。楊晴透露，為了治療情傷，她跑去看海放空，「朋友竟然還勸我不要跳海。」楊晴雖口稱心情已經恢復，但還偷偷透露一句，「他很帥」，恐怕對戀情還是難以忘懷。

