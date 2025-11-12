9m88拍舒淇《女孩》陷低潮！ 坦言「對家人發脾氣2個月」難抽離

《女孩》導演舒淇親點9m88擔任女主角，9m88坦言拍攝後難以抽離情緒。甲上娛樂提供

金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片。導演舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動，此外，《女孩》亦入圍印尼日惹亞洲影展（Jogja-NETPAC Asian Film Festival）主競賽與紅海國際電影節（RSIFF）。舒淇老公馮德倫現身香港映後，一句話笑翻全場。

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，舒淇多位影壇好友，包括導演陳果、演員鍾鎮濤、鄧麗欣等人皆現身支持，老公馮德倫驚喜現身提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」力挺老婆首度執導才華。

廣告 廣告

9m88形容這次《女孩》演出像是一場自我療癒，圖為拍攝工作照，右為導演舒淇。甲上娛樂提供

片中飾演靈魂角色「女人」的9m88，坦言拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有1、2個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」她形容這次演出像是一場自我療癒，因角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後難以放下。《女孩》現正全台熱映中。



回到原文

更多鏡報報導

大師形象全毀！驚曝王家衛為床戲指導 竟「硬塞手進配音員嘴裡」

AV界周杰倫索吻！ 《聲林之王3》男歌手被東尼大木「索吻」體驗「色氣」

《玩具總動員5》胡迪、巴斯光年嚇到皮皮挫 湯姆漢克斯全員回歸揭史上最大危機