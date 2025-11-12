9m88拍《女孩》太入戲 殺青難抽離「對身邊人不耐煩」

【緯來新聞網】由金馬影后舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》，集結邱澤、9m88、白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤共同演出。《女孩》繼舒淇在釜山影展拿下最佳導演獎後，又獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，並入圍印尼日惹亞洲影展（Jogja-NETPAC Asian Film Festival）主競賽與紅海國際電影節（RSIFF）。主演9m88坦言拍攝後難以抽離情緒，「有一兩個月都對身邊的人不耐煩」，形容這次演出像是一場自我療癒。

舒淇（左）執導《女孩》找來9m88演出。（圖／甲上提供）

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，現場星光熠熠，導演舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席，馮德倫更幽默提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」一句話笑翻全場。多位影壇好友包括導演陳果、卓定謙，以及演員鍾鎮濤、鄧麗欣、余香凝等人皆現身支持。

舒淇拍《女孩》稱讚9m88演技真誠。（圖／甲上提供）

片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88，接受訪問時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有一兩個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」原來片中角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後依然陷在情緒漩渦。9m88表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下。」她笑言最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。舒淇則大讚9m88：「展現出極為真誠的脆弱與力量。」

