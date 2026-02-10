9m88獻唱《雙囍》主題曲！包辦詞曲製作 唱出與父母的和解之路

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》將於2月17日大年初一全台隆重上映。本片集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司，華麗陣容早已引發影迷高度期待。今（10）日公開電影主題曲〈輕輕放下〉，由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。

《雙囍》電影主題曲〈輕輕放下〉由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。（圖／水花電影提供）

對於這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88直言非常特別：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種旁觀者的共感，讓這次的創作經驗格外深刻。」

談及創作動機，她表示〈輕輕放下〉是為了回應人生中那些沉重且困難的課題，「在《雙囍》這部電影裡，可以明顯看到主角庭生（劉冠廷飾）與自己童年的對話，以及他與父母之間各自的糾結。這些情緒都不是那麼容易被解決或說出口的。」她感性地說，創作這首歌最想傳遞的是一種「溫柔的訊息」。當面對困難的人生課題時，不一定要急著跨過去，而是練習用更溫柔的方式去關照，「讓那些情緒有機會被理解、被安放，然後被輕輕地放下。希望聽到這首歌的人，在需要喘息的時刻，能感覺到自己是被接住的。」

在《雙囍》中，9m88飾演一名協助新人完成儀式的婚禮顧問小芮。她形容這個角色某種程度上是個「旁觀者」，站在一旁體會新人的混亂與複雜心情，並陪伴他們完成重要儀式。這種獨特的生命體驗，也成為她創作的主軸。9m88特別在歌詞中設計了視角轉換的巧思，「歌曲一開始使用『你』，代表長大後的庭生回望童年的自己，到了副歌轉成『我』，象徵小時候與長大後的自我，在經過時間淬鍊後達成整合。他學會放下對父母的成見與無法釋懷的回憶，理解經歷過的事情終將過去，並能牽著深愛的人一起往前走。」





