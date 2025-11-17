9m88穿短裙熱跳大腿舞！林美秀不計酬勞「親上陣編舞」 超華麗造型曝光
記者王培驊／台北報導
演歌雙棲的9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到北部當童養媳的「阿霞」，長大後不想跟養父的兒子結婚，因而離家另謀出路，成為「彩蝶歌舞團」主唱。為了將表演服裝完美還原50年代歌舞團的模樣，演出的衣服不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。
舞蹈部分也相當考究，找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞，林美秀當年《總鋪師》裡的「金罵沒ㄤ」可說是紅遍全台灣，在YouTube點擊率破700萬次！這次助陣《大濛》讓本就備受期待的演出更添看頭！9m88不只演技交出優秀的成績單，由她演唱的電影主題曲〈大濛的暗眠〉還一舉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也特地選在生日當天（20號）全面上架，引起歌迷與影迷的高度期待！
今（17）日電影《大濛》公開「風起篇」花絮，9m88在片中飾演歌舞女伶阿霞，以甜美歌聲及身段在歌舞團表演維生，除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲〈春風歌聲〉時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。不擅長講台語的9m88，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準，9m88透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本，導演現場也提示她可以想像自己是「台灣版白雪公主」來揣摩情境，讓角色有質樸溫婉女性的氛圍。
由9m88詮釋的阿霞作為彩蝶歌舞團「當家台柱」，領軍招牌主秀「七仙女」唱跳，她們頭頂著50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，整齊劃一的舞蹈動作配上七人一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。為了讓觀眾能夠更投入在當代的時空環境，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，指定要加入「大腿舞」的元素，讓林美秀忍不住笑說：「每次都給我出難題，差點考倒大家！」整段逗趣的敬禮踏步及大腿舞，由她親自編排設計，林美秀表示當時接到導演電話以為是找她演舞者，笑說：「我都封腿幾年了。」沒想到導演直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」但她一口答應協助排舞，還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳，讓導演掛保證：「屆時金馬獎一定幫妳報名動作設計獎項。」
9m88分享在學舞的過程中，擁有歌舞廳表演經驗的美秀姐不只給她十足的信心，更特別叮嚀：「妳是主唱，其他仙女專注跳舞就好，但妳一定要有架式，不疾不徐慢慢來，不要讓別人覺得你很緊張！」拍攝當天練習許久的「大腿舞」首發上陣，劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，台下歡聲雷動尖叫聲沒停過，全因年代保守，難得看見美女露美腿，群演被交代要發出狼嚎跟吼叫，還有工作人員趁機大聲告白喊「阿霞！我愛妳！」9m88演出結束後也表示：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」林美秀對七仙女最終表現十分滿意，覺得年輕演員很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻當年黑貓歌舞團的時代氛圍。
由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎，取景遍及台南、嘉義與岸內影視基地，另斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，並重現熱鬧繁榮的台北榮町商圈。電影《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台盛大上映。
更多三立新聞網報導
中國才剛嗆聲抵制日本！民眾全不甩 《鬼滅》上映三天票房飆破16億
振永脫衣太害羞！宋柏緯驚呆「只能看到兩塊胸肌」 她曝曾低潮求助諮商
安歆澐遭國手尪家暴！突發「車內爆哭照」曝心聲 她親吐：有太多恐懼
直擊／周覓悄悄來台看SJ！希澈嗨喊「安可場辦在大巨蛋」 全場尖叫暴動
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家/「不想再被勒索」 館長首曝3員工最高「月領45萬元」
網紅館長陳之漢，被前員工指控收受大陸資金與性醜聞，今天（16），館長也接受《TVBS》獨家訪問。他嚴正駁斥，並強調自己之所以主動爆料，就是因為「大師兄」等前員工，不斷用勒索的方式，跟他借錢，還爆料「大師兄」財務狀況不佳，這個月才跟他借款100萬元，還不願在借據上簽名。TVBS新聞網 ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
新婚一個月！Lulu辣穿高衩泳裝「神秘三角洲」全看光 1亮點掀熱議
女星Lulu（黃路梓茵）擁有流利的口條，踏入演藝圈後主持過不少典禮活動，深受粉絲的喜愛。而Lulu在上個月跟陳漢典登記結婚，一舉一動都備受關注，近日還曬出穿高衩泳裝的火辣畫面，驚人身材讓網友全都看傻眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
徐凱希自爆房東耍賴血淚史 遭嗆「你有證據嗎？」苦吞違約金
哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說「這房東耍賴啊！」。中時新聞網 ・ 9 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 13 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
震撼！必勝客將拔掉「這經典」披薩 臉書長文證實民眾傻眼
生活中心／徐詩詠報導先前傳出開除「2種經典口味」的連鎖披薩業者必勝客，今（17）日稍早再度證實將拔掉經典口味「和風章魚燒」，相關貼文曝光後讓不少民眾哀號，更有人趕在商品下架前夕火速訂購。雖然有部分網友懷疑是行銷手法，但也有人大嘆如果真的消失，將不會再去吃。民視 ・ 11 小時前