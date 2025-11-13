9m88穿越時空成歌舞團成員！「妹妹」吐震撼心聲 相隔2年重回拍攝地

9m88化身歌舞女伶，造型相當驚艷。華文創提供

《大濛》在第62屆金馬獎入圍最佳影片等11項大獎，片中重現民國40年代的場景極具臨場感，光是在嘉義就有許多神還原的取景地。導演陳玉勳13日率領監製葉如芬與主演9m88重返嘉義舉行首映會。

為了真實呈現民國40年代歌舞團的演出風貌，劇組特別選在嘉義萬國戲院拍攝，重現當年歌舞團文化及觀眾習俗，飾演妹妹「阿月」的方郁婷回憶起初見姊姊的那一刻驚喜直呼：「姊姊（9m88飾）歌舞團的演出場景真的很震撼，走到後台看到七仙女準備上台的模樣，彷彿真的穿越回那個年代。」9m88則笑說：「有種自己就是『歌舞團一員』的真實感。」

《大濛》在嘉義取景拍攝近一週的時間，對9m88（左）與方郁婷來說，都是相當特別的體驗。華文創提供

《大濛》在拍攝期於嘉義取景足跡遍及萬國戲院、嘉義舊監獄、嘉義公園昭和18及布袋江山等地。為了細膩重現當代氛圍，美術組發揮巧思，將嘉義公園昭和18內的神社改造為「極樂殯儀館」，並將監獄舊浴室打造成停屍間，打造出真實又具戲劇張力的時代場景。

導演陳玉勳偷哭！自嘲沒路用

相隔兩年重返拍攝地，讓團隊倍感親近，從歌手跨界挑戰大銀幕的9m88也難掩激動情緒表示：「在嘉義拍攝《大濛》時，有去很多充滿歷史痕跡的地方取景，感覺好像真的走進了那個時代，真的非常神奇，很開心這次還有機會回到嘉義！」

導演陳玉勳（左）被現場重現民國40年代歌舞團的氛圍深深打動，默默在一旁落淚，右為9m88。華文創提供

陳玉勳也被現場氛圍深深打動，竟默默落淚，被一旁的監製李烈發現，笑虧：「沒看他哭這麼多次。」陳玉勳打趣自嘲：「以前拍喜劇都沒事，拍悲劇就不行，因為我比誰都愛哭，完全沒路用啦！」



