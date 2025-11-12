9m88自曝拍《女孩》太入戲難抽離 長達2個月「對身邊人不耐煩」

由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北邱澤、9m88、白小櫻及林品彤等實力派演員演出。《女孩》近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動。而9m88先前也在受訪時坦言，拍攝後難以抽離情緒，「有一兩個月都對身邊的人不耐煩」，形容這次演出像是一場自我療癒。

由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片。（圖／甲上娛樂 提供）

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，現場星光熠熠，導演舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席，馮德倫更幽默提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」一句話笑翻全場。而導演陳果、卓定謙，以及演員鍾鎮濤、鄧麗欣、余香凝等人皆現身支持，盛讚《女孩》以細膩筆觸刻畫女性成長與情感轉折，動人又真誠。

在片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88受訪時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有一兩個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」原來片中角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後依然陷在情緒漩渦。9m88表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下。」她笑言最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。

9m88受訪時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有一兩個月都對身邊的人不耐煩。」（圖／甲上娛樂 提供）

舒淇則大讚9m88「展現出極為真誠的脆弱與力量」，認為她完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。

接下來舒淇將帶著主演9m88及白小櫻出席《女孩》在新加坡國際影展的開幕場。而於印尼日惹亞洲影展主競賽的入選，更象徵其在亞洲作者電影圈的藝術高度與文化共鳴。接著，《女孩》將在紅海國際電影節登場，成為首批受邀的華語女性導演作品之一，顯示舒淇的導演風格在中東影壇亦具跨文化吸引力。

舒淇將帶著主演9m88（右）及白小櫻（中）出席《女孩》在新加坡國際影展的開幕場。（圖／甲上娛樂 提供）

