9m88被爆熱戀「10年好友章廣辰」！親密互動曝光 她不忍再氣喊3字

記者林汝珊／台北報導

9m88主演新電影《大濛》。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《大濛》入圍金馬11項大獎，今（7日）導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88一同接受媒體訪問。9m88日前遭週刊爆料熱戀中，與10年好友章廣辰勾手、喝同一杯飲料，互動親密，對此她今也再次做出回應。

9m88日前被爆熱戀章廣辰。（翻攝自9m88 IG）

9m88今再度被問及戀情，她立刻表示：「假新聞，當然不是真的」表示現在單身中在徵男友，也希望各位媒體幫忙徵友，「如果有男生朝我方向走來，請通知我一下，趕快來找我。」

廣告 廣告

事實上，9m88與章廣辰生日只差4天，大學時期就讀服裝設計系的她，舉辦畢業服裝展時，共同好友邀請章廣辰走秀因而結緣。不過兩人一直到2022年「落日飛車」歐美巡演時才變熟，隨後更一同演出女方歌曲〈頭髮〉MV，有不少浪漫對手戲。

更多三立新聞網報導

《劫機七小時》回來了！金球視帝再陷生死對決 「地鐵驚魂」首曝光

19歲男偶像慘了！「深夜闖女生澡堂」遭警逮捕 公司火大：立刻退團

GD想婚了！認了「想當爸」羨慕BIGBANG太陽成人夫：我是會結婚的人

獨家／房租繳不出！馬士媛入圍金馬 5年樂團男友金援：被理解的感覺

