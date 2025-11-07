9m88親徵男友「快往我方向走來」 陳玉勳曝《大濛》撞鬼是柯煒林髒話老師

9m88、方郁婷、柯煒林今（7日）出席《大濛》記者聯訪，暢聊拍攝點滴。林煒凱攝

電影《大濛》昨（6日）在金馬舉行首映，是9m88與方郁婷是第一次完整看到電影，9m88看到落淚，直呼還想進電影院再看一次。今她出席記者聯訪時，被問到與章廣辰「日久生情」從朋友變情人，直呼：「當然不是真的，寫什麼假新聞，我現在公開徵男友，麻煩如果有男生『朝我的方向走來』，請通知一下、趕快來找我！」

《大濛》主演柯煒林、方郁婷、9m88與導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈再次暢聊拍攝點滴。陳玉勳坦言，《大濛》原本不是他會碰的題材，開始寫劇本的時候，感覺冥冥中有股力量，讓那些故事跟資料與他連上線，連40天的拍攝期都只有一天下雨，每天都提早收工。

陳玉勳辦公室撞鬼奇遇 曝台南宿舍也中招

陳玉勳透露，要開拍前，工作人員租了一間辦公室，在青島東路上，那天他原本心情很好，但第一次去辦公室就覺得上去的樓梯走道很陰森，一進辦公室就心情很差，開會時開始頭痛、還一直想發脾氣。後來一查，才發現這間辦公室的隔壁就是軍法處舊址，「整個人雞皮疙瘩都跑出來。」

後來是靠著監製李烈拿著艾草棒到辦公室「作法」，解決這個問題。陳玉勳也驚曝他在台南拍攝時在宿舍「遇鬼」，當時他住李烈隔壁，每天晚上都聽到李烈搬動桌子的聲音，但一問李烈又說她每天都睡死。陳玉勳不敢跟其他人說這件事，怕影響其他工作人員。結果殺青後半年多在家睡覺，那個搬桌子的聲音又回來了，陳玉勳醒來才發現，原來是自己在打呼！

左起監製葉如芬、9m88、方郁婷、柯煒林、導演陳玉勳，透露《大濛》拍攝期間有許多不可思議的事情。林煒凱攝

重現40年代台北榮町 陳玉勳是髒話老師

電影中柯煒林飾演的趙公道，是一個在大時代悲劇下求生存的小人物，片中他操著各種口音的髒話，笑說其實每種語言就是髒話最容易學，還透露台語髒話是跟導演陳玉勳學的。

電影《大濛》場景重回民國40年代，劇組斥資4千萬台幣搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造，片中劇情佔比極高的幾個場景皆在鹽水「岸內影視基地」內，由金馬獎最佳美術設計「頭哥」王誌成帶領團隊，如變魔術般重現台北榮町商圈昔日風華。

在電影《大濛》中，方郁婷化身民國40年代台灣鄉村少女「阿月」，展開一場尋找哥哥遺體的冒險旅程。華文創提供

工作人員客串 隱藏NPC

尤其拍攝方郁婷初次從嘉義抵達台北這場戲時，大陣仗召來近200名群眾演員，兩側攤商、店面都經過考究，加上人力三輪車、復古轎車、美軍軍車與牛車等，熙來攘往的人潮彷彿置身於70年前的台北街頭。

陳玉勳也表示，《大濛》當中有許多幕後的工作人員也軋一角，像是潘客印飾演抓姦老婆、金馬最佳造型許力文與美術設計「頭哥」則是出現在市集捏麵人場景。他也分享片名《大濛》的由來：「老一輩的人在起霧的時候都會說『大濛』」，與台語「大霧」發音相同，暗示著民國40年代的社會被一層霧籠罩著。電影將在11月21至23日舉辦感動口碑場、11月27日全台盛大上映。

劉冠廷化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。華文創提供



