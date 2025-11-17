9m88跟林美秀學舞露腿跳「大腿舞」台下一片狼嚎鬼叫

9m88（中）在電影《大濛》飾演彩蝶歌舞團招牌主秀七仙女之一。（華文創提供）

演歌雙棲的9m88，在電影《大濛》中飾演小時候被送到北部當童養媳的「阿霞」，長大後不想跟養父的兒子結婚，因而離家另謀出路，成為「彩蝶歌舞團」主唱，為了將表演服裝完美還原50年代歌舞團的模樣，演出的衣服不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。

舞團的舞蹈也相當考究，找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞，林美秀當年在電影《總鋪師》裡的〈金罵沒ㄤ〉可說是紅遍全台灣，在YouTube點擊率破700萬次，讓本就備受期待的《大濛》更添看頭。

廣告 廣告

《大濛》為了還原50年代歌舞團的演出，導演陳玉勳邀請老班底林美秀編舞。（華文創提供）

17日電影公開「風起篇」花絮，9m88在片中飾演歌舞女伶阿霞，以甜美歌聲及身段在歌舞團表演維生，除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲〈春風歌聲〉時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。

不擅長講台語的9m88，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演陳玉勳稱讚「台味十足」，發音相當標準，9m88透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本做功課。

拍攝當天演員們練習許久的「大腿舞」首發上陣，劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，台下歡聲雷動，全因年代保守，難得看見美女露美腿，群演被交代要發出狼嚎跟吼叫，還有工作人員趁機大聲告白喊：「阿霞！我愛妳！」9m88演出結束後也表示：「彩蝶歌舞團99.9％都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞復甦飆46分 勇士斷馬刺3連勝

養胖普發萬元 金管會授3祕訣

陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」