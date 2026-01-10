9m88跳出舒適圈變電影咖 沒包袱勇敢上陣：歌手也能演出別人的人生

〔記者李紹綾／台北報導〕9m88從舞台歌手跨界成演員，她強調，這不是換跑道，而是暫時跳出熟悉的舒適圈，走進別人的故事裡生活。

這幾年，9m88的戲劇作品越來越多，也越來越有挑戰性。早期大多演自己熟悉或貼近自身形象的角色，如今她逐漸跳脫「歌手設定」，接連與風格截然不同的導演合作。她先後演出舒淇首部執導電影《女孩》、金獎導演陳玉勳的《大濛》，以及許承傑繼《孤味》後的長片《雙囍》，每一部都讓她展現不同面向。雖然戲齡不算長，卻也因此沒有包袱，能毫不保留地把自己丟進鏡頭試煉。

對9m88來說，與三位風格迥異的導演合作，是一場密集又珍貴的學習。導演陳玉勳對角色觀察入微，總能簡單明瞭地說清楚角色心境，「他會直接告訴我，這個角色的心境是什麼，接下來會遇到什麼，用講故事、講古的方式，讓我很快進入狀況」。舒淇同時身兼演員與導演，更能理解演員的心理狀態；至於年紀相近的許承傑，《雙囍》的拍攝節奏則輕鬆自由，「大家就像在丟接球，怎麼接、什麼時候丟，現場很有彈性，跟他工作很舒服」。

這些角色讓9m88暫時過上不同的人生，在《女孩》中，她飾演有家暴陰影的年輕母親，拍完後才發現身體會留下角色痕跡，「拍的時候還好，但殺青之後，有一段時間需要花很多力氣去代謝情緒」。在《大濛》中，她演五零年代歌舞團的台柱，與舞台歌手時的表演完全不同，「有點像巡迴馬戲團，很盡興、很瘋狂」。巧的是，兩部作品幾乎全台語演出，原本不算擅長台語的她，也慢慢能流利表達，並笑說：「練習不同年代的腔調、講話方式都很好玩，接下來如果還有不熟悉的語言，也會想去突破。」

從舞台走進電影世界，9m88感受到截然不同的能量，她說：「歌手就是上台唱完就回家，但演員要等戲，需要和很多人配合。」她也開始接觸到不同於樂迷的觀眾群，看著觀眾為角色寫下長長感想，她深受觸動，「電影可以不斷被挖掘，當演員也可以暫時離開音樂創作者的角色」。她坦言，音樂創作是一種向內挖掘，很容易陷入個人掙扎；而演戲，則是走進別人的人生，理解他人為何做出那樣的選擇，也讓她的人生觀更寬廣。

