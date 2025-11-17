9m88香豔「大腿舞」引爆狼嚎吼叫！背後推手竟是「台灣碧昂絲」

9m88（中）在《大濛》中領軍七仙女大跳「大腿舞」。華文創提供

9m88在電影《大濛》中詮釋的阿霞作為彩蝶歌舞團「當家台柱」，領軍招牌主秀「七仙女」唱跳，她們頭頂著50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，整齊劃一的舞蹈動作配上七人一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。片中舞蹈部分，導演陳玉勳邀請「台灣碧昂絲」林美秀編舞。

為了讓觀眾能夠更投入在當代的時空環境，陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞。林美秀在《總鋪師》中〈金罵沒ㄤ〉紅遍全台灣，在YouTube點擊率破700萬次。這次又被導演指定要加入「大腿舞」的元素，讓林美秀忍不住笑說：「每次都給我出難題，差點考倒大家！」

整段逗趣的敬禮踏步及大腿舞，由林美秀親自編排設計。她透露，當時接到陳玉勳電話，以為是找她演舞者，笑說：「我都封腿幾年了。」沒想到導演直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」但她一口答應協助排舞，還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺陳玉勳。

林美秀除了替歌舞團編舞，在《大濛》中還友情客串舞團團長阿雀姨一角。華文創提供

9m88分享在學舞的過程中，擁有歌舞廳表演經驗的林美秀不只給她十足的信心，更特別叮嚀：「妳是主唱，其他仙女專注跳舞就好，但妳一定要有架式，不疾不徐慢慢來，不要讓別人覺得你很緊張！」

拍攝當天練習許久的「大腿舞」首發上陣，劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，台下歡聲雷動尖叫聲沒停過，全因年代保守，難得看見美女露美腿，群演被交代要發出狼嚎跟吼叫，還有工作人員趁機大聲告白喊：「阿霞！我愛妳！」

林美秀對七仙女最終表現十分滿意。華文創提供

9m88演出結束後也表示：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」林美秀對七仙女最終表現十分滿意，覺得年輕演員很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻當年黑貓歌舞團的時代氛圍。

《大濛》將50年代歌舞團的表演服裝完美還原。華文創提供

生日當天上架主題曲！穿上復古服裝練唱

另外，由9m88演唱的電影主題曲〈大濛的暗眠〉也一舉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，特地選在20日生日當天上架。17日《大濛》公開「風起篇」花絮，9m88在片中飾演歌舞女伶阿霞，以甜美歌聲及身段在歌舞團表演維生，除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲〈春風歌聲〉時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。

9m88在《大濛》中擔任彩蝶歌舞團主唱。華文創提供

不擅長講台語的9m88，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準，9m88透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本，導演現場也提示她可以想像自己是「台灣版白雪公主」來揣摩情境，讓角色有質樸溫婉女性的氛圍。



