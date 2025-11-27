9m88《大濛》唱出最不像自己的歌 創作秘辛曝光！有股「神秘力量」推動

9m88演唱〈大濛的暗眠〉。華文創提供

《大濛》在金馬獎上奪下5項大獎，電影原聲帶也已上架各大平台，由金獎配樂大師盧律銘全盤操刀，也有參與主題曲〈大濛的暗眠〉作詞的導演陳玉勳也分享了電影中的小故事。盧律銘更形容，〈大濛的暗眠〉是他近年最深刻的創作。

盧律銘分享，《大濛》配樂一開始交出的版本被陳玉勳導演直言「沒有風味與靈魂」，讓他只得「砍掉重練」。在導演半激將、半鼓勵的推動下，他決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的「阿月」出發，以她離家沿途所見的風景寫出第一首 demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記，有雲、有霧、有雨，也有撥雲見日的片刻。

〈大濛的暗眠〉歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請9m88演唱與吉他大師黃中岳編曲。盧律銘形容整個過程如同陳玉勳導演說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這部電影、這首歌都是獻給那些在霧中前行的人。」他也特別感謝9m88，笑稱：「這是一首最不像9m88的歌，唱的人是片中的每一個人。」

陳玉勳用「兒子」激勵盧律銘創作：紅了學費就有了！

陳玉勳也分享，剪接時他一度苦惱不知該配什麼音樂，直到某個深夜靈感閃現，一段既熟悉又陌生的老歌旋律竄入腦海，正是60年代的〈月光小曲〉（莎韻之鐘），他立刻記下旋律；另一首是導演很喜歡盧律銘配樂裡的一首曲子，他幽默地對盧律銘說：「這首我們把它弄成一首歌，可能會紅喔，你老婆肚子的小兒子快出生了，如果這首紅了，你兩個兒子所有學費都有了吧！」

陳玉勳也親自嘗試撰寫台語歌詞，笑說：「阿銘師，我們什麼都沒有，只有才華，就自己寫吧！」最終完成的〈大濛的暗眠〉，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。



