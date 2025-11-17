9m88《大濛》變身當家歌女！復古大腿舞華麗登場

9m88在《大濛》化身歌舞團主唱。（圖／華文創）

9m88在電影《大濛》中飾演「阿霞」，原是童養媳，為追求自由離家，成為「彩蝶歌舞團」主唱。劇組為還原1950年代的歌舞團風華，為9m88量身打造了精緻的表演服裝，不只有鑽飾、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓她大讚是「高級訂製服」。

《大濛》今日（17日）公開「風起篇」花絮，9m88不只挑戰演技，還須演唱台語歌。儘管不擅長台語，她仍做足功課，在樂譜上寫滿羅馬拼音筆記，並刻意避免爵士唱腔，融入陳芬蘭、江蕙等歌手的台語韻味，錄音時被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準。導演更指導她想像自己是「台灣版白雪公主」，來塑造角色的質樸溫婉氛圍。

作為歌舞團的「當家台柱」，9m88領軍「七仙女」演出招牌主秀。她們頭戴50公分長羽毛，身穿亮片短裙，展現50年代女子天團的氣勢。舞蹈編排特別邀請到「台灣碧昂絲」林美秀助陣，她受導演陳玉勳指定，加入當時流行的「大腿舞」元素，親自設計了逗趣的敬禮踏步及大腿舞。林美秀對年輕演員的表現相當滿意，認為她們很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻了當年黑貓歌舞團的時代氛圍。

9m88的表現不只在戲劇上交出亮眼成績，由她演唱的電影主題曲〈大濛的暗眠〉更一舉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，並特地選在她的生日（20日）全面上架，備受影迷和歌迷期待。

