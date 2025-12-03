9m88《大濛》重頭戲一次ok 陳玉勳：佩服！

9m88（右）坦言，飾演姊姊阿霞在火化場外向方郁婷（左）飾演的妹妹阿月轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大。（圖／華文創）

《大濛》上映後口碑與票房雙雙爆棚，熱度持續飆升！9m88化身50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾以台語朗讀整段故事的重場戲，零NG、情緒飽滿，她坦言，飾演姊姊阿霞在火化場外向妹妹阿月（方郁婷飾演）轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大，每天洗澡或睡前都要練習三遍，路上也會盯著天上的雲練習。

9m88說：「育雲跟阿霞講這個故事，一定想告訴我什麼，我花了一些時間去消化。」在現場，幾乎每個鏡頭一次完成，全體工作人員屏息聆聽，收工時陳玉勳導演特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」9m88受寵若驚表示：「謝謝導演稱讚，那一刻我好像真的成為阿霞在講故事給阿月聽。」

廣告 廣告

《大濛》今（3）日片方再放驚喜蛋，公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報，海報上寫著：「你的朋友昨天晚上已經變成一陣雨，下落去太平洋；他已經完成他的任務了，就在某一時辰某一個所在的景色，我們都是別人的風景呀。」倪瑞宏將電影中角色的特色融入海報，透過豐富色彩將四零年代小人物的故事轉化為強烈的畫面。

電影《大濛》公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報。（圖／華文創）

倪瑞宏透露接到邀約時「超級興奮」，尤其喜愛導演陳玉勳過去的作品《熱帶魚》。在深入閱讀劇本與劇照後，她被曾敬驊飾演的哥哥育雲會畫畫的設定打動，於是參考片中阿雲的作品構圖，讓阿雲化作雲朵，漂浮在妹妹阿月頭頂，落下一滴一滴的力量支撐著妹妹，走出甘蔗田完成這趟冒險。倪瑞宏笑說自己最喜歡的，就是由9m88飾演的姊姊在片尾替哥哥曾敬驊說出的故事：「好像貫穿了整部電影的敘事，我覺得非常美。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」