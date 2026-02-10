9m88 演出電影《雙囍》還包辦詞曲！主題曲〈輕輕放下〉唱出與父母的和解之路

《雙囍》電影主題曲〈輕輕放下〉由主演之一的 9m88 親自擔綱詞曲創作與演唱。（圖／水花電影提供）

由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，集結了劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司，華麗陣容早已引發影迷高度期待。今（10日）公開電影主題曲〈輕輕放下〉，由主演之一的9m88 親自擔綱詞曲創作與演唱。對於這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88 直言非常特別：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種旁觀者的共感，讓這次的創作經驗格外深刻。」

〈輕輕放下〉中巧妙運用「你」、「我」來象徵童年與成年的自己對話。（圖／水花電影提供）

9m88 此次不僅在《雙囍》片中演出，更特地為電影量身打造主題曲。談及創作動機，她表示〈輕輕放下〉是為了回應人生中那些沉重且困難的課題：「在《雙囍》這部電影裡，可以明顯看到主角庭生（劉冠廷 飾）與自己童年的對話，以及他與父母之間各自的糾結。這些情緒都不是那麼容易被解決或說出口的。」她感性地說，創作這首歌最想傳遞的是一種「溫柔的訊息」。當面對困難的人生課題時，不一定要急著跨過去，而是練習用更溫柔的方式去關照，「讓那些情緒有機會被理解、被安放，然後被輕輕地放下。希望聽到這首歌的人，在需要喘息的時刻，能感覺到自己是被接住的。」

9m88（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷（右）的好友，也是婚禮的婚顧。（圖／水花電影提供）

在《雙囍》中，9m88飾演一名協助新人完成儀式的婚禮顧問小芮。她形容這個角色某種程度上是個「旁觀者」，站在一旁體會新人的混亂與複雜心情，並陪伴他們完成重要儀式。這種獨特的生命體驗，也成為她創作的主軸。9m88特別在歌詞中設計了視角轉換的巧思：「歌曲一開始使用『你』，代表長大後的庭生回望童年的自己；到了副歌轉成『我』，象徵小時候與長大後的自我，在經過時間淬鍊後達成整合。他學會放下對父母的成見與無法釋懷的回憶，理解經歷過的事情終將過去，並能牽著深愛的人一起往前走。」

9m88形容在《雙囍》中飾演的婚顧算是某種程度上的「旁觀者」。（圖／水花電影提供）

電影《雙囍》劇情描述新郎高庭生（劉冠廷飾）與新娘吳黛玲（余香凝飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華飾）與母親白雁心（楊貴媚飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文飾）、婚顧小芮（9m88飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！

〈輕輕放下〉全曲將於2月12日正式於各大數位平台全線上架。

《雙囍》將於2月17日大年初一正式上映。

