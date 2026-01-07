9m88、蔡凡熙都單身！當場被劉冠廷送作堆 笑虧：緣分可能在身邊

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

電影《雙囍》2月17日大年初一上映。今（7）日該片舉辦首場媒體試片與聯訪，監製苗華川、導演許承傑、金獎卡司陣容劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席，為今年農曆新年電影盛大揭開序幕。

電影《雙囍》今（7）日該片舉辦首場媒體試片與聯訪。（圖／黃鈺晴攝）

片中劉冠廷與香港金像獎影后余香凝首度合作，兩人化身在婚禮中「崩潰」的新婚夫妻。劉冠廷笑稱，這場戲拍完讓他對辦婚禮有了全新的認識，簡直是上了一場真實感滿點的「婚禮實習課」。而被問到會不會因此不敢辦婚禮，劉冠廷認為，「儀式感覺有它存在的必要，現在的大家好像會覺得很多事情想要省略，或是想要簡單化，但它能夠從那麼久以前流傳到現在，一定有它的道理在。」

廣告 廣告

而影歌雙棲的9m88近期影視作品豐富，口碑票房俱佳的《大濛》、海外影展高度肯定的《女孩》都能看見她精湛演出。如今她又參演《雙囍》，9m88坦言，覺得自己很幸運，而這次她也為《雙囍》寫了主題曲，且為更貼近劇中角色們的心境，她也把電影再看了一次。由於該片是在討論婚禮，她也不免被問到目前的感情生活是否有著落，對此，她開完笑說：「要先找到對象啊！大家開始幫我找了沒！」

至於在《雙囍》中飾演陽光又可靠的最強伴郎「大蔡」的蔡凡熙提到，自己在現實生活中還沒有當伴郎的經驗，而看過電影後有重拾年輕時想結婚的感覺，不過他強調，自己目前沒有對象，這時一旁的劉冠廷聽聞蔡凡熙與9m88都單身，忍不住說：「有沒有一種可能其實緣份就在身邊。」但9m88隨後表示，自己其實有時看到一些不錯的女生會傳給蔡凡熙，而蔡凡熙也透露，9m88曾傳過一位網美資訊給自己，但因為對方正好是自己朋友，加上當時那個女生剛分手，所以自己也不便聯繫。











更多FTNN新聞網報導

林憶蓮登簡單生活節開唱！抱病壓軸登台 「謝謝你們包容我」

金馬62／《火神的眼淚》兩大男神開場頒獎 林柏宏狂虧劉冠廷去年「金馬26」口誤

9m88遭爆愛上章廣辰！被目擊包廂勾手 經紀人回應了

