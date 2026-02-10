9m88 跨刀包辦《雙囍》詞曲 唱出與父母的和解之路

【緯來新聞網】賀歲片《雙囍》集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司同台演出，今（10）日公開電影主題曲〈輕輕放下〉，由主演之一的 9m88 親自擔綱詞曲創作與演唱。

9m88 在《雙囍》中飾演蠟燭兩頭燒的婚顧。（圖／水花電影提供）

9m88 此次在《雙囍》中飾演蠟燭兩頭燒的婚顧，協助劉冠廷完成婚禮，更特地為電影量身打造主題曲。談及創作動機，她表示〈輕輕放下〉是為了回應人生中那些沉重且困難的課題：「在《雙囍》這部電影裡，可以明顯看到主角庭生（劉冠廷 飾）與自己童年的對話，以及他與父母之間各自的糾結。這些情緒都不是那麼容易被解決或說出口的。」

劉冠廷在《雙囍》與自己童年深刻對話，這也成為9m88的創作動機。（圖／水花電影提供）

她感性地說，創作這首歌最想傳遞的是一種「溫柔的訊息」。當面對困難的人生課題時，不一定要急著跨過去，而是練習用更溫柔的方式去關照，「讓那些情緒有機會被理解、被安放，然後被輕輕地放下。希望聽到這首歌的人，在需要喘息的時刻，能感覺到自己是被接住的。」



對於這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88 直言非常特別：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種旁觀者的共感，讓這次的創作經驗格外深刻。」〈輕輕放下〉全曲將於2月12日正式於各大數位平台全線上架。電影將於2月17日大年初一正式上映。

