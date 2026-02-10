9m88 跨刀電影《雙囍》 包辦主題曲創作與演唱

記者周毓洵／臺北報導

由《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》將於2月17日大年初一全臺上映，電影今（10）日同步公開主題曲「輕輕放下」，由主演之一的9m88親自包辦詞曲創作與演唱。她以溫柔嗓音唱出成長過程中難以言說的情緒，替電影中關於家庭、和解與放下的主題，注入細膩而貼心的陪伴感。

首度同時以演員、創作者與歌手身分參與電影作品，9m88直言這次經驗格外特別，「這是一個很好的機會，用演員的眼睛去觀察角色，再透過歌手的腦袋和聲音去表達感受。」她形容自己像是一個站在旁邊的共感者，將角色的情緒轉化成旋律，讓創作過程變得更加立體而深刻。「輕輕放下」全曲將於2月12日於各大數位音樂平台正式上架。

談及創作動機，9m88分享這首歌源自《雙囍》裡主角高庭生（劉冠廷 飾）與童年自我，以及他與父母之間複雜又糾結的關係，「那些情緒不是那麼容易被解決，甚至不一定說得出口。」她希望透過音樂傳遞一種溫柔的訊息：面對困難的人生課題，不必急著跨過去，而是先讓情緒被理解、被安放，最後才能被輕輕放下，「希望大家在需要喘息的時候，能感覺到自己是被接住的。」

9m88在片中飾演協助新人完成婚禮儀式的婚顧「小芮」，她形容這個角色某種程度上是一名旁觀者，陪著新人經歷混亂與掙扎，也默默見證重要人生時刻。這樣的角色視角，也成為她在歌詞中設計敘事層次的靈感來源。她透露，歌曲前段以「你」的視角，象徵長大後的庭生回望童年的自己，副歌轉為「我」，代表不同階段的自我在時間中逐漸整合，學會放下過往、牽著所愛的人繼續前行。

9m88 在片中飾演婚禮顧問「小芮」，以旁觀者視角陪伴新人走過人生重要時刻。（水花電影提供）

9m88（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷（右）的好友。（水花電影提供）

9m88（左起）、蔡凡熙、洪群鈞，在《雙囍》中擔任新郎最強後援團隊。（水花電影提供）