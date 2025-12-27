「A了助理費就是犯罪」徐國勇轟法案有問題：貪污怎能除罪化？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修「助理費除罪化」，引起國會助理強烈反對後，國民黨立委牛煦庭再提出修正版本，日前在立法院逕付二讀。對此，民進黨秘書長徐國勇今（27）日直言，這叫做「貪污除罪化」，如果A了助理費就是犯罪，怎麼能除罪，這個法案有問題。

徐國勇質疑，如果A了助理費就是犯罪、貪汙，怎麼能除罪呢？（資料照）

徐國勇今日出席獅子會活動時受訪表示，其實一個法案的制定要考慮很多問題，包括會不會違憲？會不會違法？違反社會基本道德的認知？所以一個助理費除罪化，如果A了助理費就是犯罪、貪汙，怎麼能除罪呢？這等於是在掩護犯罪，這是不應該的，他絕對反對貪汙除罪化。

廣告 廣告

徐國勇也說，那個不叫助理費除罪化，那個叫做「貪汙除罪化」，請問中華民國台灣的老百姓們，贊成他們貪汙嗎？他們貪汙可以除罪、沒有罪嗎？所以這個法案是有問題的。

更多FTNN新聞網報導

不只助理費除罪化！綠揭「貪污五法」最為醜惡：熟悉的國民黨回來了

政治讀新術／轟高虹安判決是「司法墮落」 他質疑：這種高院法官能斷人生死？

綠黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政！控訴專職濫權「代表立院幫高虹安脫罪」

