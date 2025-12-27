即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

藍委陳玉珍領銜共28名委員所提出「助理費除罪化」修法，引發跨黨派國會助理反彈，同黨立委牛煦庭昨（26）日再提出《立法院組織法》修正草案，改由立院每年以「公務預算」編列立委補助費用。對此，民進黨秘書長徐國勇今（27）日回應，法案制定要考慮很多問題，若A了助理費就是犯罪及貪污，因此他絕對反對貪污除罪化。





今早10時，徐國勇前往台北市花博公園，出席國際獅子會「GST八大志業公益嘉年華」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

徐國勇表示，一個法案的制定要考慮很多問題，包含是否違憲、違法或違反社會基本道德的認知，如果A了助理費就是犯罪、貪污，怎麼可以把助理費給除罪化，等同是在掩護犯罪，這是不應該的。

徐國勇說，站在他的立場，絕對反對貪污除罪化，相關提案並非助理費除罪化，而是貪污除罪化。

他反問，「請問各位中華民國台灣的老百姓們，你們贊成他們貪污嗎？他們貪污可以除罪嗎？所以我覺得這個法案是有問題的」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／「A了助理費還想除罪？」徐國勇火力全開：台灣老百姓你們贊成嗎

更多民視新聞報導

濤哥乖啦！凌濤見縫插針稱「被請辭」 卓冠廷一句話澄清酸爆

表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐

侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？

