A咖夯曲他編的！ 屠穎催生張學友「情書」王菲「天空」 還是資深航空迷

已故編曲人屠穎(右)生前同台歌手周華健。（圖／TVBS）

音樂創作大師屠穎於1日辭世，享壽62歲。他自1987年出道以來，參與音樂創作近40年，與半個華語樂壇的A咖歌手合作，催生出無數膾炙人口的經典歌曲，包括張學友的《情書》、王菲的《天空》、張信哲的《過火》等。屠穎不僅獲得過金曲獎最佳編曲人獎，還是一位多才多藝的人物，對料理充滿熱情曾經開設餐廳，同時也是資深的航空模型收藏家和重機愛好者。

屠穎在音樂界的成就令人敬佩。他1987年出道，為張學友編曲《情書》和《忘記你我做不到》，也為張信哲創作了《過火》，為王菲打造了《天空》。此外，他還參與製作了辛曉琪的《味道》、張惠妹的《夢見鐵達尼》、楊丞琳的《曖昧》、張洪量的《廣島之戀》以及吳宗憲的《屋頂》等千首作品，合作的歌手名單幾乎涵蓋了半個華語樂壇。

屠穎的音樂才華曾獲得專業肯定。他為江淑娜創作的《我是個不喜歡熱鬧的人》讓他獲得第2屆金曲獎最佳編曲人獎，而為順子創作的《月光》也獲得了第13屆金曲獎的提名。不久前，他還擔任周華健演唱會的音樂總監，並受到周華健的特別介紹，足見其在業界的崇高地位。

除了音樂事業外，屠穎的生活充滿多元興趣。他對料理情有獨鍾，曾經開設餐廳，店內擺滿了他熱愛的航空模型收藏。黃鶯鶯透露，屠穎因為姊姊的緣故學習跳芭蕾舞，還曾組建過藍天使合唱團。

屠穎的好友李國超表示，他原計劃在下個月12日與高欣欣舉辦婚禮，並規劃與屠穎合體表演，如今天人永隔，令他心痛不已。屠穎的音樂才華也傳承給了下一代，他的兒子屠衡同樣是一位音樂人，長期擔任徐佳瑩演唱會的吉他手。這位編曲大師對音樂的熱愛將通過他的作品和傳承繼續影響著華語樂壇。

