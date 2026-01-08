A型肝炎本土病例創9年新高！青壯族9成沒抗體，專家教4招預防

2023年好市多藍莓爆出可能受A型肝炎病毒污染，至今A肝疫情仍未趨緩，甚至感染數創近年新高。為什麼A型肝炎感染數會增加？有什麼方法可以預防？

台灣雖然順利達成消除C型肝炎的成果，但面對A型肝炎，至今力猶未逮。根據疾管署統計，2025年國內急性病毒性A型肝炎累計477起確定病例，本土病例及境外移入病例分別為447人及30人。其中，本土累積病例數創近9年最高，又以男性82.8%為最多，年齡層以30～39歲青壯族群為多數。

A型肝炎本土病例創新高，青壯年竟有9成無抗體！

疾管署急性傳染病組長楊靖慧表示，食用受到A型肝炎病毒（HAV）污染的食物及飲水，或是與感染者親密接觸、發生性行為，都可能感染A型肝炎。去年A型肝炎患者以親密接觸感染較多，佔36%。從接觸感染源到發病的潛伏期，約15～50天，平均則是28～30天。

確認感染A型肝炎病毒後，可能出現：

1. 發燒

2. 全身倦怠

3. 食慾不振

4. 腸胃道不適

5. 黃疸（感染數天後）

A型肝炎致死率約為千分之三，其中會引發生命危險的，多為誘發猛爆性肝炎，常見於高齡或患有慢性肝病的患者。

疾管署副署長林明誠指出，雖然A型肝炎可能會有發燒及黃疸等症狀，但也有部分患者屬於無症狀感染者，並非每個人都一定會有症狀。感染後，因會產生抗體，未來對A型肝炎將終生免疫。

林明誠分析，A型肝炎感染者數量增加，與青壯族群缺乏保護力有關。因2018年1月起，幼兒滿18個月後即可接種2劑A型肝炎疫苗，而50～60歲的中年族群，在成長過程中可能多少有接觸過A型肝炎病毒，因此形成20～50歲青壯族群缺乏保護力的情況。

國民免疫力調查顯示，青壯年A型肝炎抗體陽性率僅有10%，代表有高達9成的青壯族群都沒有保護力，自然更容易感染。

A型肝炎病毒耐冷耐熱又耐酸，4方法降低感染風險

A型肝炎病毒環境耐受性強，可在淡水及鹹水中存活超過12週，更能耐高溫、耐低溫（-20°C仍可存活數年）、耐清潔劑（酒精等），也能忍受極端的酸鹼值。在pH值1.0的情況下仍可存活約5小時，可輕易通過胃酸進入腸道。想要殺死A型肝炎病毒，必須加熱至85°C超過1分鐘，病毒才會失去活性。

因此想要降低A型肝炎病毒感染風險，不能單靠使用酒精：

1. 接種A型肝炎疫苗：疾管署提供符合條件的確定病例接觸者，於可傳染期最後一次接觸後14天內，公費接種1劑A型肝炎疫苗。

2. 使用特製消毒水：因一般酒精無法消滅A型肝炎病毒，以含漂白水的消毒水消毒（1,000ppm以上）。

3. 避免不安全性行為：因A型肝炎病毒可經糞口傳播，若不注意衛生及性行為安全，可能增加感染機率。

4. 注意飲食及手部衛生：除冷凍莓果等冷凍食品外，海鮮類如蚵仔等蚌殼類應煮熟，避免生食。同時也應注意手部清潔，聚餐時使用公筷母匙，降低因共食感染A型肝炎的風險。

