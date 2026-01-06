A型肝炎疫情創9年新高！30至39歲男性占比最多

急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩。疾管署提醒民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為。

2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例。（圖／疾管署）

依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年累計數最高。病例以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20至29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為多，病例數介於50至65例。

疾管署表示，A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。2018年1月起，由財團法人寶佳公益慈善基金會分批捐贈共400萬劑A型肝炎疫苗，全面提供2017年以後出生滿12個月以上幼兒接種，並於2019年4月起擴及國小六年級含以下之低收入戶及中低收入戶兒童。

A型肝炎疫苗政策自1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，並持續擴大接種對象。（示意圖／photoAC）

依2020年疾管署委託進行之國民免疫力調查研究結果顯示，整體A型肝炎抗體陽性率約30%，21至40歲民眾抗體陽性率僅約10%，41至50歲民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

疾管署說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15至50天，平均28至30天。症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。A型肝炎致死率約0.1%至0.3%，老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩。（示意圖／123RF）

為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗。疾管署籲請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時使用公筷母匙，性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。

疾管署強調，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗，2劑間隔6至12個月，以降低感染風險。有關A型肝炎相關資訊請至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

