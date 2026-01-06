A型肝炎疫情為近9年新高 提醒民眾注意飲食衛生

國內急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，至今未見趨緩，請民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為，如果是沒有具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種，以降低感染風險。

疾管署發言人林明誠表示，依據疾管署監測資料顯示，2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，含本土病例447例及境外移入30例，其中本土病例數為近9年累計數最高，以男性占82.8%為多，年齡層以30至39歲占36.2%最多，其次為20到29歲占28.4%，本土病例發病月份以7至11月為多，病例數介於50到65例，而國人A肝抗體平均有30％左右。

疾管署組長楊靖慧說明，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒污染的飲食，或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期15到50天，比較重要的是在潛伏期就有傳染風險，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服及黃疸等，疾病嚴重度會隨年齡增加，但痊癒後終身具有免疫力。A型肝炎致死率約0.1至0.3%，老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

為了降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件的確定病例接觸者在可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，接種1劑疫苗後，就有9成以上的保護力可持續3至5年，依時程完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上，民眾如因出國旅遊或有較高暴露風險者，建議主動自費接種2劑A型肝炎疫苗，2劑間隔6至12個月，以降低感染風險。