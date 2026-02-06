A型、O型血庫吃緊！新竹市議會辧理公益捐血 號召各界踴躍挽袖

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市議會今（6）日舉辦公益捐血活動，連續7年攜手捐血中心、三區基層建設促進會、新竹市民防總隊、義消總隊等單位，舉辦捐血活動，7年來累積募集超過上千袋血液，熱血不斷，更在關鍵時刻及時挹注醫療用血需求，為無數家庭帶來希望，也持續為社會注入溫暖力量。

新竹市議會議長許修睿對於每年的公益捐血活動都相當重視，為了鼓勵民眾踴躍參與並拋磚引玉，每年皆精心規劃活動細節，今年也準備精緻小點心「龍鬚糖」與「麥芽糖」、運動毛巾等紀念品感謝捐血民眾的善行；同時延續結合大師揮毫，讓民眾在年節前可拿到大師的春聯揮毫作品，尤其與馬年相關的作品，最受捐血民眾歡迎，增添濃厚年節氛圍。

新竹市議會秘書長沈敏欽表示，議會秉持「愛心接力讓生命延續」的精神，呼籲各界踴躍挽袖，同時也頒發感謝狀給各個協辦單位，及范素鑾、洪正隆、顧瑞鈴、吳春年、陳慧青、夏俊傑、郭美足等7位書法大師，感謝他們多年來熱心公益、無私付出，讓捐血活動不僅傳遞生命的希望，也傳承文化的溫度。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，過年前因為大家忙年節，加上冬季向來就是捐血的淡季，血液庫存也最吃緊，尤其是A型跟O型血型庫存偏低，醫療用血需求更顯迫切，捐血中心希望在過年前募集到5000袋各類血型的目標。

「捐血一袋，救人一命！」新竹市議會與協辦單位共同期盼更多市民朋友持續加入捐血行列，攜手傳遞愛與希望，讓社會在寒冬中依然充滿溫馨與正能量。

