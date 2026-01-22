A柱死角？女駕駛左轉撞倒行人「輾入車底」 急衝又煞車釀禍畫面曝
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名60歲李姓女子今(22)日一早上班尖峰時刻開車外出，從蘆洲區巷弄駛出後欲左轉民族路，疑似A柱擋住視角，油門加速後竟把車旁一名陳姓男行人撞倒，並輾入車底動彈不得。警消獲報到場，被壓在車底的陳男骨盆受傷，恐有內出血情形，找來拖吊車將肇事車輛抬起後救出送醫，詳細車禍肇因仍有待釐清。
新北市蘆洲區民族路今（22）日上午7時許發生一起交通事故，警方接獲110通報後，立即派遣集賢派出所及交通分隊警力趕赴現場處理。
警方初步調查，60歲李姓女子駕駛自小客車行經民族路欲左轉時，疑未注意行人動態，擦撞正在通行的48歲陳姓男子，造成陳男骨盆受傷並有內出血情形。事故發生後，警方會同拖吊車將肇事車輛抬起，並由消防及救護人員協助傷者脫困、包紮後，緊急送往新光醫院治療。
警方表示，李女疑有行經交岔路口未達中心處即占用來車道搶先左轉彎之違規行為，後續將依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第3款規定製單告發，處新臺幣600元以上、1,800元以下罰鍰；詳細肇事原因仍待進一步釐清。
警方呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行並禮讓行人，共同維護用路安全。
