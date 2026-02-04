A流好了還在咳！9歲童咳到肋骨痛又高燒…竟是黴漿菌

一名9歲林姓女童，一個月前確診A型流感，接受克流感治療5天後症狀改善，但持續輕微咳嗽。4週後症狀加重，咳到肋骨疼痛並再度高燒至39.6°C，確診黴漿菌肺炎合併泌尿道感染，住院7天康復出院。

小辰的胸部X光檢查顯示右下肺葉肺炎，血液檢驗結果顯示白血球數、C反應蛋白（CRP）、降鈣素原（PCT）等感染指數顯著上升，表示有明顯細菌性感染。尿液檢查亦發現合併泌尿道感染。進一步檢驗發現，女童黴漿菌抗體濃度高達128倍，遠超過正常值小於16倍的標準，推估黴漿菌感染至少已持續4週以上。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科賴永清醫師指出，小辰在確診A流的同時恐合併感染黴漿菌，但初期症狀不明顯，診所僅針對A流進行治療，黴漿菌潛伏多週後症狀變得更嚴重。黴漿菌屬非典型呼吸道感染，臨床表現常較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症。

醫師與患者住院查房畫面。（圖／烏日林新醫院）

賴永清醫師表示，黴漿菌潛伏期約1至4週，若未及時檢查與治療，超過2至3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎或其他感染。女童住院期間針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染給予抗生素治療，搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣，護理團隊也教導家長正確拍痰技巧。治療3天後，痰液由黃綠濃稠轉為透明，順利康復出院。

賴永清醫師提醒，罹患A型流感後若咳嗽持續超過2至3週，或再度出現高燒、胸痛、呼吸不適等症狀，應提高警覺並及早就醫檢查，避免延誤治療時機。

