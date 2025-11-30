A流發威咳不停 48小時內就醫用藥

最近幾個星期，流行性感冒在社區傳播開了，特別是A型流感，累計兩千多人感染了，其實它的嚴重度，跟一般的感冒非常不一樣，會出現持續的高燒，而且全身倦怠，甚至併發肺炎，死亡率很高。還好，A型流感，是有特效藥可以治療，如果盡快就醫，特別是在高燒、發燒的48小時內就醫，特效藥是非常有效的，可以儘快控制病情，也可以避免後續的併發症。

NSA型流感疫情升溫，全國確診人數已經超過2200例，而今年A型流感之所以快速蔓延，與症狀明顯、傳染力強，導致就醫人數增加有直接關聯。台北慈濟醫院急診部主任楊久滕：「A流的傳染力高 而且症狀嚴重， 像我們現在在篩， 大概篩兩個中一個， 還有二分之一的機會。」

這回流感除了常見的發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，如果延誤治療甚至可能出現更嚴重的併發症，因此醫師強調，出現症狀後務必在黃金48小時內就醫，避免錯過最佳治療時機。台北慈濟醫院感染科主任邱勝康：「我們產生症狀的前兩天，這時候 我們用抗病毒藥，是最有它的效益的，就是我們抗病毒藥是殺病毒，那事實上 病毒的複製最活躍的時候，就是在它剛進入我們身體的那幾天，我們在用抗病毒藥這件事情上，要把握黃金48小時。」

台北慈濟醫院急診部主任楊久滕：「病毒在全身都會跑啊， 所以它不是 只有你看到的，呼吸道肺炎而已，但是最厲害還有心肌炎 對不對， 然後像那個腦膜腦炎， 所以心肺腦 這幾個是關鍵，那還有什麼意識改變啊， 昏迷啊 叫不醒啊， 甚至癲癇發作啊，那這都是嚴重的 。」

醫師也提醒，身體發出的每一個異常訊號都不能忽視；及早就醫、及早治療，才能遠離嚴重併發症的風險，為自己與家人的健康多一分保障。

