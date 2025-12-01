A流變異株恐釀「突破性感染」 醫：高風險族群須及早診斷用藥

日本流感大爆發與A型流感病毒變種「K分支」竄升有關，台灣檢出率也已近9成。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天(1日)表示，「K分支」可能造成「突破性感染」，導致感染人數增加，但疫苗對於防範重症仍具保護力，他並提醒年長者、免疫缺陷等高風險族群應及早診斷、用藥，以降低重症風險。

日本流感疫情持續飆升，專家分析今年日本疫情快速擴大主要與A型H3N2變異株「K分支」成為主流病毒株、多數民眾缺乏免疫力有關。而「K分支」也在台灣竄升，根據疾管署監測與統計，台灣今年7月首次檢出「K分支」，至今近9成流感確診者均感染此變異株。

廣告 廣告

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬1日受訪表示，A型H3N2病毒「K分支」於今年6月現蹤，其具有7個突變點，目前亞洲國家、甚至歐美國家的「K分支」具相當高占比，但世界衛生組織(WHO)早在今年3月便已完成今年秋冬流感疫苗株選株作業並交由廠商製作，因此，今年接種疫苗後出現「突破性感染」的情況增加。

黃高彬指出，由於病毒突變導致傳播力增加、疫苗保護力較差，因此，國內接下來新一波冬季流感疫情的規模可能會超出原先預期；不過，疫苗對於預防重症仍具保護力，一般民眾不用過於擔心，但高風險族群要特別留意，一旦感染「K分支」，症狀可能較嚴重，必須及早使用抗病毒藥物，減少體內病毒量，以降低重症風險。他說：『(原音)所以在目前來講，我想民眾不用擔心，那比較重要的、要特別注意的就是年長者或者是有共病的人，或者是身體比較虛弱、免疫有缺陷的人，一定要及早診斷，及早給他抗病毒的藥物，那其實目前這種抗病毒的藥物來講，它還是對這個新的變種病毒是有效的。』

疾管署推估，冬季流感疫情將於12月中上旬升溫，跨年後可能快速攀升，農曆春節前後將達高峰，目前公費疫苗累計接種約622萬人、使用率逾9成，疾管署將再增購15萬劑公費疫苗，並建議民眾盡早接種疫苗以降低重症風險。