A流變種「K分支」來勢洶洶 晟德捐百萬流感疫苗助苗栗防疫

全球A型流感病毒變種「K分支」來勢洶洶，根據疾管署的監測，國內流感確診者中，A型H3N2病毒的「K分支」占比已高達近9成，成為主流病毒株，呼籲高風險族群應盡速完成疫苗接種，降低健康風險、預防重症發生。

晟德大藥廠捐贈價值逾百萬元的1500劑流感疫苗給苗栗縣政府，提供非公費補助對象的第一線工作人員使用，以提升群體保護力。

流感恐在跨年前後再度升溫

疾管署表示，隨著流感疫苗覆蓋率提高，國內流感疫情在11月初已脫離流行期，惟隨著近期天氣變化大，疫情可能在跨年後再度升溫，預估下一波流感高峰將會落在農曆春節前後。

此外，A型流感病毒變種「K分支」，在世界各地快速竄升，鄰近的日本疫情同樣嚴峻，由於K分支與目前北半球使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，可能導致本季突破性感染情形增加，台灣流感疫情防疫不容大意。

不過，接種流感疫苗在降低重症與住院風險上，疫苗仍具明顯效益。

晟德捐贈疫苗 供非公費第一線工作人員使用

苗栗縣政府今（1）日舉辦「優良企業流感疫苗捐贈儀式」記者會，特別頒發感謝狀予晟德大藥廠股份有限公司，感謝企業慷慨捐贈值百萬元以上之1500劑流感疫苗。

苗栗縣政府表示，本次捐贈疫苗將提供非公費補助對象使用，包括學校教職員、第一線警察人員、接送失能及身心障礙者的交通接送司機，以及產後護理之家之非醫事人員等，期能提升第一線工作人員的群體保護力，共同為縣民健康築起堅實的防疫防線。

晟德大藥廠榮譽總裁林錦榮表示，此次捐贈的是國光生技公司的「安定伏裂解型三價流感疫苗」，已有多年使用經驗、安全無虞，並採「先到貨、先鋪貨、先使用」的原則，幫助縣府超前佈署防疫網。

苗栗縣政府頒發感謝狀予晟德大藥廠捐贈疫苗，展現企業對家鄉的關懷與社會責任。（圖／晟德提供）

林錦榮呼籲，台灣正遭受A型H3N2與H1N1雙病毒夾襲，鄉親應趁早接種疫苗，為自己與家人築起堅實的健康防線。

苗栗縣合約院所、18鄉鎮市衛生所或社區接種站亦會同步釋出現場名額供民眾隨到隨打，疫苗接種相關資訊可至疾病管制署或本局網站流感防治專區查詢，亦可逕洽當地衛生所。