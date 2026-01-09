A片平台接博弈金流？太子集團台灣營運模式曝光！負責人等8人交保金最高50萬

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

太子集團涉嫌跨境經營網路賭博及電信詐騙，集團首腦陳志6日在柬埔寨落網後，台灣端的金流與營運網絡也隨之曝光。檢警查出，該集團在台設立誠帷、澄映等公司，負責博弈與A片平台營運，專案小組隨即發動搜索，拘提2家公司負責人、會計及相關人員共8人到案，漏夜偵訊後，全數交保，交保金額介於10萬至50萬元不等。

太子集團全案已發動7波搜索行動。（圖／翻攝畫面）

檢方調查指出，太子集團為分散風險，在台灣透過多家公司運作，其中由台灣太子不動產公司負責人王昱棠協助設立誠帷與澄映。誠帷主要負責博弈網站的營運支援，澄映則管理「快射」A片平台，並將A片平台會員的儲值金流，導入博弈網站使用，形成「娛樂平台包裝、博弈金流實質運作」的模式。

北檢8日指揮刑事局展開搜索，9日將相關人員移送北檢，檢方複訊後認定涉犯《刑法》賭博等罪，諭令誠帷負責人蘇諭呈10萬元交保、澄映負責人林克穎30萬元交保、公司共同會計李宇君50萬元交保，另有2名幹部及3名技術、客服人員，分別以12萬至40萬元交保。檢方指出，目前全案已發動7波搜索行動，累計9人遭羈押。

