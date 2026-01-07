A肝疫情創9年新高！病例多集中在「這族群」 病毒耐寒、耐酸應3面向預防

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

A肝病例以青壯年為多 什麼原因造成這波疫情上升？

國內急性病毒性A型肝炎疫情，自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩。疾管署發言人林明誠表示，2025年國內累計共有477例A型肝炎確定病例，其中本土病例就有447例，是近9年來新高。

根據疾管署監測資料顯示，2025年A型肝炎本土病例比較集中在青壯年族群，20－39歲就占了64.6％，其中又以30－39歲最多（占36.2％），感染原因主要以親密接觸為多。





林明誠發言人指出，20－40歲這個年齡層，平均只有約1成左右的人對A肝病毒有保護力，是造成這一波疫情主要的原因之一。





另外，疾管署急性傳染病組組長楊靖慧提到，成人或年長者得到A型肝炎的話，嚴重度會比較高一點，而2025年的個案大多都是30－39歲青壯年族群，症狀可能比較嚴重，排毒也比較久，同年齡層的人大部分又沒有A肝抗體，所以會造成比較多的傳染。

A肝病毒有哪些不同？ 潛伏期就會傳染、環境耐受度高

A型肝炎與B肝、C肝不同，主要是經由「糞口途徑」傳播，可能會因為吃到受病毒污染的食物，或與感染者有親密接觸而傳染，感染後會造成發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不適、黃疸等症狀。





根據疾管署資料顯示，A型肝炎嚴重度會隨年齡增加，致死率約0.1－0.3%，老年人、慢性肝病患者有較高的風險，可能會併發猛爆性肝炎而導致死亡，但痊癒後終身具有免疫力，不會像B肝病毒一樣有帶原的情況。





不過值得注意的是，A肝病毒潛伏期為15－50天，在潛伏期時就具有傳染力，也就是說患者在還沒有症狀出現的時候就有傳染的可能性。另外，楊靖慧組長提到，A肝病毒非常厲害，抗寒又耐酸，在環境中可以存在很久。

A肝病毒如何預防？ 3面相全面防護降低感染風險

A肝病毒對環境的耐受度較高，不像一般病毒只要離開活的細胞就會死亡，而且A肝感染者沒有症狀也會有傳染力，可能會在不知不覺中造成傳播，因此楊靖慧組長認為最好且最重要的預防方式就是打疫苗，打1劑就可獲得9成以上的保護力並可持續3－5年，2劑則可維持20年以上，建議要出國前往東南亞國家等流行地，或是會有高風險行為的民眾應接種疫苗保護自己。





另外，為降低A型肝炎傳播風險，疾管署也有提供符合條件的確定病例接觸者，公費接種1劑A型肝炎疫苗，不過需經由相關衛生單位疫調配合，並且要在與確定病例最後一次接觸的14天內完成接種。





除了接種疫苗外，維持良好飲食及個人衛生習慣也很重要。林明誠發言人建議，民眾可以以下3個面向預防A肝病毒感染，守護自身健康：

食物：食物要充分煮熟，溫度需達85℃以上，而且要持續超過1分鐘才能消滅病毒。 環境：環境要消毒，只有漂白水有用（約1000ppm，一瓶蓋漂白水加1000cc 自來水），酒精不見得有用。 個人：

接種疫苗，提高保護力

注重飲食、衛生與洗手，降低糞口傳染的機會

避免不安全的性行為，降低疾病傳播風險



