A肝疫情創9年新高 親密接觸為傳染源大宗

疾管署今天(6日)公布去年台灣本土A肝病例累計447例，創9年來新高，迄今未見趨緩，疫調顯示近4成與性行為等親密接觸有關。疾管署發言人林明誠呼籲民眾維持良好的飲食及個人衛生習慣，聚餐共食時應使用公筷母匙，並避免發生不安全性行為。

根據疾管署統計，我國2025年急性病毒性A型肝炎累計477例確定病例，包括447例本土病例及30例境外移入，本土病例數為近9年最高，以男性占83%為多，感染族群集中在青壯年，年齡層以30至39歲占36%最多，其次為20至29歲占28%，亦即20至39歲感染者便占64%。疫情自去年3月起上升，以去年7至11月病例數最多，每個月新增病例數約50至65例。

疾管署發言人林明誠表示，根據調查，國人整體A肝抗體陽性率約30%，但21至40歲民眾抗體陽性率僅約10%，這波疫情便是集中在這個年齡層，顯示青壯年族群具有A肝感染風險。他建議民眾從食物、環境、個人三方面著手防疫，包括食物需加熱至攝氏85度以上且持續至少1分鐘才能消滅病毒，並使用漂白水消毒環境；個人方面則是接種疫苗、避免不安全性行為。他說：『(原音)個人防護大概有3招，一個就是接種疫苗提高保護力，接種疫苗提高保護力這很重要。第二個的話，就是注重飲食衛生、個人的洗手，這個是可以降低一些糞口傳染的機會。第三個的話，就是避免不安全的性行為，可以降低疾病傳播的風險。』

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧指出，A型肝炎與B肝、C肝不同，主要透過糞口途徑傳播，藉由食用受病毒污染的飲食或經由與感染者親密接觸而感染，潛伏期為15至50天，平均28至30天，症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、腹部不舒服、甚至黃疸，疾病嚴重度會隨年齡增加，成人感染通常可痊癒，致死率約0.1%至0.3%，老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡，一旦痊癒便終身具有免疫力，不會成為帶原者。

楊靖慧表示，接種疫苗為預防A肝最有效的方法，我國自2018年1月起將A肝疫苗納入幼兒常規疫苗，公費提供2劑。為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件的接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A肝疫苗。接種1劑疫苗後便有9成以上保護力，可持續3至5年，間隔6至12個月完成第二劑接種，產生的免疫力則可維持20年以上。她並建議未具A肝抗體的民眾可就醫評估自費接種，以降低感染風險，1劑約新台幣1,500至2,000元。