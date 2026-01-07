A肝疫情創9年新高！這族群「九成沒抗體」最危險，潛伏期就具傳染力

根據衛福部疾管署最新公布的監測資料，台灣正迎來一波不容小覷的A型肝炎疫情。2025年全台累計確定病例達477例，其中本土病例高達447例，不僅遠超往年，更創下自2017年以來的最高紀錄。而國人整體A型肝炎抗體陽性率約僅三成，仍須關注傳染風險。這波A肝專攻青壯年男性，親密接觸成破口

這波A肝疫情與印象中衛生條件不佳、食材受感染導致的狀況有所不同。數據顯示，這波感染者呈現高度集中的趨勢，在本土病例中，男性比例高達82.8％。其次，患者年齡層呈「年輕化」趨勢，30～39歲的患者佔比最高36.2％，其次是20～29歲28.4％，有超過六成的感染者是青壯年族群。這群原本以為自己身強體壯的年輕人，成了這波病毒攻擊的首要目標。

為什麼A肝會在男性與青壯年群體中快速傳播？疾管署表示，去年通報案例數中有近四成是「親密關係」傳染。

A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎，主要透過糞口途徑傳播，或食用受到病毒污染的飲食、與感染者親密接觸而感染，潛伏期15～50天、平均28～30天。疾管署提醒，A肝病毒在發病前就具備傳染力，許多人在還不知道自己生病時，就已經將病毒傳給了最親近的人。

國人僅三成有抗體，21～40歲僅一成最脆弱

為什麼這波疫情青壯年成為主要受感染對象？這與台灣的疫苗政策及自然感染史有關。早期台灣環境衛生條件較差，根據台北市1980年以前研究顯示，至國小畢業時約有43～83％的人已感染過A型肝炎，年長者多半曾自然感染而獲得終身免疫。

1995年6月起由政府優先提供山地鄉出生滿15個月以上孩童接種，在2017、2018年後才將A肝疫苗納入幼兒常規接種，顯示台灣尤其是都會地區，大部份出生於這期間的兒童及青少年都未具A型肝炎抗體。根據2020年疾管署委託進行國民免疫力調查研究結果顯示，國內整體A型肝炎抗體陽性率約30％，21～40歲民眾抗體陽性率僅約10％，41～50歲民眾抗體陽性率也未達4成，顯示青壯年族群具有A型肝炎感染風險。

A肝雖然不像B肝或C肝會變成慢性帶原，但它在急性發作時的威力依然驚人。A肝的致死率雖然僅約0.1～0.3％，但對於老年人或原本就患有慢性肝病的人來說，有較高機率引發「猛爆性肝炎」而導致死亡的風險。

預防A肝最有效是疫苗，2劑保護力可達20年以上

A型肝炎的潛伏期平均約為28～30 天，如果你屬於上述的高風險年齡層，或近期有過高風險接觸史，應密切觀察自己的身體狀況。疾管署提醒，A型肝炎的症狀包括發燒、全身倦怠不適、食慾不振、上腹部疼痛。數天後可能出現「黃疸」（皮膚與眼白發黃）、尿液顏色變深如紅茶。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症，有10～15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。

目前接種A型肝炎疫苗是最有效的預防措施， 建議無抗體民眾自費接種2劑疫苗，間隔時間至少6個月。接種1劑後就有9成以上的保護力可持續3～5年，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。為降低A型肝炎傳播風險，疾管署提供符合條件之確定病例接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請配合衛生單位疫調及確實接種，控制疫情。

疾管署呼籲，生活中做到以下幾點預防A型肝炎傳染：

聚餐共食時使用公筷母匙，避免生飲、生食。

維持良好飲食及個人衛生習慣，飯前、便後及處理食物前需正確洗手。

性行為前後都應使用肥皂及清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生不安全性行為。



